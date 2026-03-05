Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas, carreras y novedades del Mundial

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce en el segundo día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 12 de febrero de 2026.

La Fórmula 1 inicia en 2026 una de las temporadas más esperadas de los últimos años, marcada por cambios radicales en el reglamento técnico, una parrilla ampliada y un calendario de 24 Grandes Premios que recorrerá el mundo entre marzo y diciembre.

La campaña comenzará con el Australian Grand Prix en el circuito Albert Park Circuit del 6 al 8 de marzo, mientras que el campeonato terminará con el Abu Dhabi Grand Prix en Yas Marina Circuit del 4 al 6 de diciembre.

Una temporada con grandes cambios en la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 2026 presenta una de las transformaciones técnicas más importantes en años. Los nuevos monoplazas serán más cortos y más estrechos, además de incorporar cambios en aerodinámica y en el sistema que facilita los adelantamientos.

La parrilla también crece: 22 pilotos y 11 equipos competirán esta temporada, algo que no ocurría desde 2016.

Como suele suceder cuando se introduce un nuevo reglamento, los equipos tendrán mucho margen de evolución a lo largo del campeonato, lo que podría provocar cambios importantes en el rendimiento durante las 24 carreras del calendario.

Favoritos para el inicio de temporada

Los tests de pretemporada en Baréin, realizados del 18 al 20 de febrero en el circuito de Sakhir, sirvieron para que los equipos recopilaran datos y comprendieran mejor sus nuevos monoplazas.

Aunque las escuderías no mostraron todo su potencial, en el paddock se espera que Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren sean los principales protagonistas en la lucha por la victoria en el inicio del campeonato.

La escudería McLaren llega como vigente campeona del mundo de constructores y de pilotos, por lo que intentará defender su dominio frente a sus principales rivales.

Madrid regresa a la Fórmula 1

Una de las grandes novedades del calendario será el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, que volverá a albergar un Gran Premio por primera vez desde 1981.

El nuevo circuito urbano conocido como “Madring” debutará en septiembre y sustituirá en el calendario al Gran Premio de Emilia Romaña.

La temporada comenzará con una gira por Asia y Oceanía antes de llegar a Europa, donde se disputarán carreras históricas como Mónaco, Barcelona, Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza.

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

Nº Fecha Gran Premio Circuito

1 6-8 marzo Australia Albert Park

2 13-15 marzo China* Shanghai

3 27-29 marzo Japón Suzuka

4 10-12 abril Baréin Sakhir

5 17-19 abril Arabia Saudí Jeddah

6 1-3 mayo Miami* Miami

7 22-24 mayo Canadá* Gilles Villeneuve

8 5-7 junio Mónaco Montecarlo

9 12-14 junio España Barcelona-Catalunya

10 26-28 junio Austria Red Bull Ring

11 3-5 julio Gran Bretaña* Silverstone

12 17-19 julio Bélgica Spa-Francorchamps

13 24-26 julio Hungría Hungaroring

14 21-23 agosto Países Bajos* Zandvoort

15 4-6 septiembre Italia Monza

16 11-13 sept. España Madrid (Nuevo)

17 24-26 sept. Azerbaiyán Bakú

18 9-11 octubre Singapur* Marina Bay

19 23-25 octubre EE. UU. Austin

20 30 oct – 1 nov México Hermanos Rodríguez

21 6-8 nov. Brasil Interlagos

22 19-21 nov. Las Vegas Las Vegas

23 27-29 nov. Qatar Losail

24 4-6 diciembre Abu Dhabi Yas Marina

*Carreras con formato Sprint.

En total habrá seis fines de semana con carreras sprint, que se disputarán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

Una temporada que promete ser histórica

Con 24 carreras, nuevos monoplazas, más equipos y el regreso de Madrid al calendario, el Mundial de Fórmula 1 2026 promete ser uno de los campeonatos más competitivos e impredecibles de los últimos años.

La batalla por el título comenzará en Melbourne y se decidirá nueve meses después bajo las luces de Abu Dhabi.