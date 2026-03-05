Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas, carreras y novedades del Mundial

La Fórmula 1 inicia en 2026 una de las temporadas más esperadas de los últimos años, marcada por cambios radicales en el reglamento técnico, una parrilla ampliada y un calendario de 24 Grandes Premios que recorrerá el mundo entre marzo y diciembre.
La Fórmula 1 inicia en 2026 una de las temporadas más esperadas de los últimos años, marcada por cambios radicales en el reglamento técnico, una parrilla ampliada y un calendario de 24 Grandes Premios que recorrerá el mundo entre marzo y diciembre.
La campaña comenzará con el Australian Grand Prix en el circuito Albert Park Circuit del 6 al 8 de marzo, mientras que el campeonato terminará con el Abu Dhabi Grand Prix en Yas Marina Circuit del 4 al 6 de diciembre.
El Mundial de Fórmula 1 2026 presenta una de las transformaciones técnicas más importantes en años. Los nuevos monoplazas serán más cortos y más estrechos, además de incorporar cambios en aerodinámica y en el sistema que facilita los adelantamientos.
La parrilla también crece: 22 pilotos y 11 equipos competirán esta temporada, algo que no ocurría desde 2016.
Como suele suceder cuando se introduce un nuevo reglamento, los equipos tendrán mucho margen de evolución a lo largo del campeonato, lo que podría provocar cambios importantes en el rendimiento durante las 24 carreras del calendario.
Los tests de pretemporada en Baréin, realizados del 18 al 20 de febrero en el circuito de Sakhir, sirvieron para que los equipos recopilaran datos y comprendieran mejor sus nuevos monoplazas.
Aunque las escuderías no mostraron todo su potencial, en el paddock se espera que Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren sean los principales protagonistas en la lucha por la victoria en el inicio del campeonato.
La escudería McLaren llega como vigente campeona del mundo de constructores y de pilotos, por lo que intentará defender su dominio frente a sus principales rivales.
Una de las grandes novedades del calendario será el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, que volverá a albergar un Gran Premio por primera vez desde 1981.
El nuevo circuito urbano conocido como “Madring” debutará en septiembre y sustituirá en el calendario al Gran Premio de Emilia Romaña.
La temporada comenzará con una gira por Asia y Oceanía antes de llegar a Europa, donde se disputarán carreras históricas como Mónaco, Barcelona, Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza.
Nº Fecha Gran Premio Circuito
1 6-8 marzo Australia Albert Park
2 13-15 marzo China* Shanghai
3 27-29 marzo Japón Suzuka
4 10-12 abril Baréin Sakhir
5 17-19 abril Arabia Saudí Jeddah
6 1-3 mayo Miami* Miami
7 22-24 mayo Canadá* Gilles Villeneuve
8 5-7 junio Mónaco Montecarlo
9 12-14 junio España Barcelona-Catalunya
10 26-28 junio Austria Red Bull Ring
11 3-5 julio Gran Bretaña* Silverstone
12 17-19 julio Bélgica Spa-Francorchamps
13 24-26 julio Hungría Hungaroring
14 21-23 agosto Países Bajos* Zandvoort
15 4-6 septiembre Italia Monza
16 11-13 sept. España Madrid (Nuevo)
17 24-26 sept. Azerbaiyán Bakú
18 9-11 octubre Singapur* Marina Bay
19 23-25 octubre EE. UU. Austin
20 30 oct – 1 nov México Hermanos Rodríguez
21 6-8 nov. Brasil Interlagos
22 19-21 nov. Las Vegas Las Vegas
23 27-29 nov. Qatar Losail
24 4-6 diciembre Abu Dhabi Yas Marina
*Carreras con formato Sprint.
En total habrá seis fines de semana con carreras sprint, que se disputarán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.
Con 24 carreras, nuevos monoplazas, más equipos y el regreso de Madrid al calendario, el Mundial de Fórmula 1 2026 promete ser uno de los campeonatos más competitivos e impredecibles de los últimos años.
La batalla por el título comenzará en Melbourne y se decidirá nueve meses después bajo las luces de Abu Dhabi.