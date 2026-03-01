Adebayo tras sólido triunfo del Heat: "Es un paso en el rumbo correcto"

Bam Adebayo, del Heat de Miami, controla el balón en un partido contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center, el 10 de febrero de 2025.

LOS ÁNGELES.- Bam Adebayo brilló para el Heat de Miami en su victoria sobre los Rockets de Houston este sábado, en una jornada de la NBA en la que el estelar Luka Doncic celebró su cumpleaños con 26 puntos para impulsar las ambiciones de playoffs de los Lakers de Los Ángeles en la paliza 129-101 a los diezmados Warriors de Golden State .

Adebayo anotó 24 puntos y atrapó 11 rebotes en la victoria de Miami por 115-105 sobre Houston, con la que cortaron la racha de tres triunfos consecutivos de los Rockets de Kevin Durant .

El veterano Adebayo hizo respetar su casa, el Kaseya Center, en la que el Heat impuso condiciones en defensa y limitó sus errores en la recta final para asegurar su victoria 32 de la temporada.

El cuadro del sur de Florida, octavo de la Conferencia Este (32-29), toma la victoria como un aliciente después de ganar cinco de los últimos diez encuentros y mantenerse en la lucha por los últimos cupos de clasificación a los playoffs.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer", valoró Adebayo. "Hemos visto un cambio en los momentos decisivos del partido, es un paso en el rumbo correcto, pero debemos seguir buscando nuestro mejor nivel en el cierre de la temporada".

El alero del Heat, Pelle Larsson, encestó 10 de sus 20 puntos en el último cuarto para ayudar a Miami a resistir en un desenlace tenso, en el que los Rockets, terceros del Oeste (37-22), llegaron a ponerse a uno a falta de 7:21 por jugarse.

Durant anotó 32 puntos y repartió ocho asistencias y Amen Thompson añadió 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, que venían de una dura victoria de remontada sobre Orlando en la que borraron una desventaja de 19 puntos.

Feliz cumpleaños, Luka

El día de su cumpleaños 27, Doncic encestó cuatro triples y añadió seis rebotes y ocho asistencias en una dominante victoria de los Lakers (6° de la Conferencia Oeste, 35-24) en el Chase Center de San Francisco.

LeBron James respaldó al esloveno con una cosecha de 22 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 18 tantos para darle a los angelinos un triunfo que refuerza la moral después de tres derrotas consecutivas.

Los Warriors (8° del Oeste, 31-29), sin los lesionados Stephen Curry y Jimmy Butler, se vieron obligados a limitar daños durante todo el juego tras ir perdiendo por 13 puntos al final del primer cuarto.

FUENTE: AFP