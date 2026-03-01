domingo 1  de  marzo 2026
BALONCESTO

Adebayo tras sólido triunfo del Heat: "Es un paso en el rumbo correcto"

El estelar Bam Adebayo anotó 24 puntos y registró 11 rebotes para comandar a un Heat que acabó con la racha de tres triunfos de los Rockets el sábado

Bam Adebayo, del Heat de Miami, controla el balón en un partido contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center, el 10 de febrero de 2025.

Bam Adebayo, del Heat de Miami, controla el balón en un partido contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center, el 10 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Bam Adebayo brilló para el Heat de Miami en su victoria sobre los Rockets de Houston este sábado, en una jornada de la NBA en la que el estelar Luka Doncic celebró su cumpleaños con 26 puntos para impulsar las ambiciones de playoffs de los Lakers de Los Ángeles en la paliza 129-101 a los diezmados Warriors de Golden State.

Adebayo anotó 24 puntos y atrapó 11 rebotes en la victoria de Miami por 115-105 sobre Houston, con la que cortaron la racha de tres triunfos consecutivos de los Rockets de Kevin Durant.

Lee además
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.
BALONCESTO

Suspenden juego del Heat de Miami por una cancha "impracticable"
El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada

El veterano Adebayo hizo respetar su casa, el Kaseya Center, en la que el Heat impuso condiciones en defensa y limitó sus errores en la recta final para asegurar su victoria 32 de la temporada.

El cuadro del sur de Florida, octavo de la Conferencia Este (32-29), toma la victoria como un aliciente después de ganar cinco de los últimos diez encuentros y mantenerse en la lucha por los últimos cupos de clasificación a los playoffs.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Miami HEAT (@miamiheat)

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer", valoró Adebayo. "Hemos visto un cambio en los momentos decisivos del partido, es un paso en el rumbo correcto, pero debemos seguir buscando nuestro mejor nivel en el cierre de la temporada".

El alero del Heat, Pelle Larsson, encestó 10 de sus 20 puntos en el último cuarto para ayudar a Miami a resistir en un desenlace tenso, en el que los Rockets, terceros del Oeste (37-22), llegaron a ponerse a uno a falta de 7:21 por jugarse.

Durant anotó 32 puntos y repartió ocho asistencias y Amen Thompson añadió 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, que venían de una dura victoria de remontada sobre Orlando en la que borraron una desventaja de 19 puntos.

Feliz cumpleaños, Luka

El día de su cumpleaños 27, Doncic encestó cuatro triples y añadió seis rebotes y ocho asistencias en una dominante victoria de los Lakers (6° de la Conferencia Oeste, 35-24) en el Chase Center de San Francisco.

LeBron James respaldó al esloveno con una cosecha de 22 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 18 tantos para darle a los angelinos un triunfo que refuerza la moral después de tres derrotas consecutivas.

Los Warriors (8° del Oeste, 31-29), sin los lesionados Stephen Curry y Jimmy Butler, se vieron obligados a limitar daños durante todo el juego tras ir perdiendo por 13 puntos al final del primer cuarto.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Novato del Heat gana minutos de juego: "Tiene mucha ambición"

Extender o no a Tyler Herro: el dilema actual del Heat de Miami

Trade Deadline NBA: Giannis se queda en Milwaukee, el Heat pasa de largo y el Thunder sale fortalecido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta ilustración muestra a una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una publicación en Truth Social del presidente de EEUU, Donald Trump, anunciando la muerte del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, republicada por la cuenta de X de la Casa Blanca y con una foto del presidente, el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?
TERRORISMO

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MUNDO

Trump anuncia que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y se muestra dispuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

El FBI dice que tiroteo en Austin podría ser un "acto de terrorismo"; tres muertos y 14 heridos