Fallece Ricky Hatton, leyenda del boxeo, a los 46 años de edad

El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, posa con dos cinturones después de una conferencia de prensa, el 29 de enero de 2009.

LONDRES.- El británico Ricky Hatton , excampeón del mundo de boxeo de 46 años, fue hallado muerto en su domicilio en la ciudad de Hyde, en el noroeste de Inglaterra , informó este domingo la agencia de prensa británica Press Association.

La policía informó que por el momento no hay elementos para considerar la muerte como sospechosa.

"La policía recibió una llamada para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 06H45 [05H45 GMT] hoy [domingo], donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años. Actualmente no se cree que haya circunstancias sospechosas", declaró un portavoz de la policía de Gran Manchester.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN KnockOut (@espnknockout)

Hatton ganó títulos mundiales en las categorías de peso superligero y welter, y su estilo agresivo lo convirtió en uno de los boxeadores británicos más populares de su generación, llegando a enfrentarse a estrellas mundiales del cuadrilátero como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Precisamente, la derrota frente al filipino en 2009 fue el inicio de su caída a los infiernos.

En 2010, el apodado "The Hitman" perdió su licencia para pelear después de que un periódico publicase un video en el que se le veía consumir cocaína.

Poco antes, a Hatton le habían diagnosticado depresión y problemas de alcohol.

El boxeador reveló que sufría problemas de salud mental tras colgar los guantes, aunque en julio anunció que regresaría al cuadrilátero para una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái en diciembre.

En 15 años de profesional, Hutton logró 45 victorias en 48 peleas.

Muy popular en su país, numerosas personalidades del deporte británico homenajearon al boxeador."Ricky era uno de los hinchas más queridos y respetados del club", recordó el Manchester City, que anunció un minuto de silencio este domingo antes del derbi contra el United.

Wayne Rooney, delantero estrella del United, dijo estar "devastado" por la muerte de "una leyenda, un guerrero y una persona formidable".

Martínez empata con Mbilli

El guatemalteco Lester Martínez empató el sábado con el francés Christian Mbilli en una trepidante pelea en Las Vegas, Estados Unidos, en la que no logró arrebatarle el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Martínez y Mbilli mantuvieron sus registros invictos después de 10 asaltos de pura acción en el Allegiant Stadium, donde más tarde se enfrentaron en la pelea estelar el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford.

Uno de los jueces dio el triunfo a Martínez con una tarjeta de 97-93, otro a Mbilli por 96-94 y un tercero vio un empate a 95.

FUENTE: AFP