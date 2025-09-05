viernes 5  de  septiembre 2025
Boxeo

Tyson vs Mayweather 2025: Exhibición histórica entre dos leyendas del boxeo

El boxeo mundial vivirá un espectáculo sin precedentes. Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarán en una pelea de exhibición

Mike Tyson (izquierda) y Jake Paul se ven cara a cara durante una conferencia de prensa promocionando su próximo combate de boxeo, el 16 de agosto de 2024, en Arlington, Texas.

AP Foto/Sam Hodde

El boxeo mundial vivirá un espectáculo sin precedentes. Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarán en una pelea de exhibición 2025, según anunciaron este jueves los organizadores.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta ni la sede, el evento será promovido por CSI Sports, empresa con más de 25 años de experiencia en el negocio deportivo.

Mike Tyson regresa al ring en 2025

El legendario Mike Tyson, de 59 años, volverá a ponerse los guantes tras su última pelea en noviembre de 2024, cuando perdió por decisión unánime contra Jake Paul.

“Iron Mike” es recordado como uno de los pesos pesados más dominantes de la historia, campeón indiscutido y dueño de algunos de los nocauts más espectaculares del deporte.

Picsart_24-11-16_10-15-07-273.jpg
La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul terminó con un abrazo entre ambos peleadores en el ring del AT&T Arena de Texas

En el comunicado oficial, Tyson sorprendió con sus palabras:

"Este combate es algo que nunca creí posible. Floyd realmente quiere hacerlo, y aunque pienso que será perjudicial para él, está firmado y sucederá".

Floyd Mayweather busca otro show millonario

A sus 48 años, Floyd Mayweather Jr. continúa alimentando su legado con combates de exhibición. Retirado como profesional en 2017 con un récord perfecto de 50-0, Mayweather derrotó en su última pelea oficial a Conor McGregor.

Desde entonces ha participado en espectáculos contra figuras como Logan Paul y John Gotti III. Ahora, medirse con Tyson promete ser su reto más mediático.

Mayweather
Floyd Mayweather en la presentación de la pelea contra Conor McGregor en 2017

El propio Floyd aseguró:

"Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición será grande, legendaria y lo que los fanáticos quieren ver".

Tyson vs Mayweather: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Por ahora, la fecha y sede de Tyson vs Mayweather 2025 aún no se han confirmado. Los organizadores prometen un anuncio oficial en las próximas semanas.

Lo que sí está claro es que será uno de los eventos deportivos más comentados del año, reuniendo a dos de los nombres más importantes en la historia del boxeo.

Tyson vs Mayweather en su prime: ¿quién habría ganado?

La exhibición despierta una duda inevitable: ¿qué habría pasado si Tyson y Mayweather se enfrentaban en su mejor momento?

Mike Tyson en su prime (1986-1990): explosivo, agresivo, con poder demoledor y casi imparable en la categoría de los pesos pesados.

Floyd Mayweather en su prime (2007-2015): impecable técnicamente, invicto, con reflejos extraordinarios y considerado el mejor libra por libra de su época.

Sin embargo, la diferencia de peso sería determinante. Tyson, con más de 40 kilos de ventaja, tendría la potencia suficiente para noquear a Mayweather en pocos asaltos. Floyd podría resistir con su técnica y movilidad, pero difícilmente lograría neutralizar la fuerza del neoyorquino.

En conclusión, en una exhibición como la de 2025 los fanáticos disfrutarán de un espectáculo único, pero en sus mejores años, Mike Tyson habría sido demasiado para Mayweather.

