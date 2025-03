¡Faltan 100 días para el inicio del Mundial de Clubes en Miami!

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA (@fifa)

Por parte de la Major League Soccer, el Inter Miami y los Sounders de Seattle serán los encargados de saltar al campo en la prestigiosa competición que todavía recibe muchas críticas debido a su ampliado formato.

El Mundial de Clubes de 2025 se desarrollará en 12 estadios distintos a lo largo de 11 ciudades, incluyendo el Hard Rock Stadium de Miami, que sirve como sede habitual para los Dolphins de la NFL.

Partidos en Miami

El compromiso que subirá el telón de la cita pondrá frente a frente al Inter Miami con el Al Ahly egipcio. Adicionalmente, Miami también servirá de sede para los choques entre Boca Juniors vs. Benfica (16 de junio), Real Madrid vs. Al Hilal (18), Bayern Múnich vs. Boca Juniors (20), Inter Miami vs. Palmeiras (23) y Mamelodi Sundowns vs. Fluminense (25), todos en la primera ronda del torneo.

Mientras tanto, en los octavos de final, el sur de la Florida también albergará dos desafíos, el domingo 29 de junio y el martes 1 de julio.

Messi, quien se coronó campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y que luego ganó la Copa América con la albiceleste, justamente en un partido que tuvo lugar en Miami, ha expresado su entusiasmo por la participación del club rosa en el torneo, que le ofrecerá mayor exposición internacional al ahora club favorito para ganar su primer cetro en la MLS.