Amenazan con demandar a la FIFA por fecha del Mundial de Clubes

En una carta obtenida por The Associated Press, las dos organizaciones acusaron a la FIFA de llevar a los jugadores “más allá de sus límites, con un significativo riesgo de lesionarse”, al expandir sus competiciones.

La FIFPRO y la WLA dijeron que la carga de partidos afecta el bienestar de los jugadores y sus “derechos fundamentales”.

vinirm.jpg Brahim Díaz (derecha) y Vinicius Junior celebran el gol de Díaz para el Real Madrid ante Osasuna en el partido de la Liga española, el sábado 16 de marzo de 2024, en Pamplona. AP/Álvaro Barrientos

Con un Mundial de Clubes con 32 participantes, la FIFA quiere hacerle sombra a la Liga de Campeones de Europa. Pero también se ha atizado el temor de que el congestionado calendario de la FIFA, que incluye una Copa Mundial con 48 selecciones desde 2026 — aumenta el riesgo de lesiones.

La nueva versión del Mundial de Clubes se escenificará entre el 15 de junio y el 13 de julio del año entrante, con lo que se tendrán tres años sucesivos de competiciones de envergadura durante el receso de la temporada. La Copa América y el Campeonato Europeo se disputan este verano boreal y el próximo Mundial será en 2026.

La FIFA ha expresado que las fechas del Mundial de Clubes serán programadas para que el torneo “esté armoniosamente alineado con el calendario internacional de partidos” para que los jugadores tengan tiempo suficiente de descanso previo al inicio de la temporada en muchas ligas nacionales.

Pero la FIFPRO y WLA ahora exigen que el calendario internacional sea “ajustado de inmediato”.

Aparte de reprogramar el Mundial de Clubes, también quiere reabrir la negociación sobre los períodos que se deben liberar a los jugadores entre 2024 y 2030 y analizar la “Copa Intercontinental", que es esencialmente un sustituto del antiguo Mundial de Clubes, que se jugaba con un formato corto al final del año.

FIFA quedó entre la espada y la pared:

La misiva advierte de acciones legales contra la FIFA en caso de que el ente rector no cumpla.

“Las ligas y jugadores no pueden sencillamente ‘adaptarse’ a las decisiones de la FIFA, que responden a la estrategia comercial de la FIFA”, remarcaron. “Hemos alcanzado el punto en el que se deben tomar medidas sobre esta decisión en cuanto a procedimiento y sustancia”.

La alarma de FIFPRO por la carga de partidos se ha acentuado.

Por ejemplo, Bruno Fernandes, volante del Manchester United y Portugal, disputó 70 partidos durante la pasada temporada, con su club y selección. Rodri, centrocampista del Manchester City y España, compitió en 10 torneos distintos.

The Associated Press contactó a la FIFA en procura de reacciones, pero no se recibió respuesta inmediata.

FUENTE: AP