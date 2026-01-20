Fernando Mendoza, orgullo cubanoamericano: la temporada legendaria que llevó a Indiana al título nacional en su casa

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Fernando Mendoza no solo ganó un campeonato nacional. Escribió una de las historias más improbables y emocionantes en la historia del fútbol americano universitario , llevando a Indiana a un título que parecía imposible y haciéndolo en su hogar natal, Miami , rodeado de su familia, amigos y raíces.

El quarterback cubano-americano, ganador del Trofeo Heisman, fue el rostro, el corazón y el motor de una temporada perfecta (16-0) que culminó con la victoria 27-21 sobre Miami en la final del College Football Playoff. Un campeonato que cambió para siempre la historia de los Hoosiers.

Una jugada para la eternidad

La imagen que define la carrera de Mendoza llegó en el último cuarto, en cuarta oportunidad y cuatro por avanzar, cuando bajó los hombros, rompió una tacleada, giró sobre sí mismo, apoyó la mano para no caer y se lanzó horizontalmente para cruzar la línea de gol.

Un touchdown de 12 yardas que no solo sentenció el partido, sino que quedó grabado como una de las jugadas más icónicas de la historia del college football, comparable con el famoso “helicóptero” de John Elway en la NFL.

“Tenía que lanzarme. Moriría por este equipo”, dijo Mendoza tras el partido, con el labio partido y el brazo ensangrentado, reflejo de una entrega total.

Temporada pletórica y liderazgo absoluto

Mendoza cerró la final con 186 yardas por pase, pero su verdadero impacto fue intangible: liderazgo, carácter y valentía en los momentos decisivos. Fue el jugador que Indiana necesitó para creer que lo imposible podía hacerse realidad.

Durante toda la temporada, el extransfer de Cal demostró una madurez extraordinaria, guiando a un programa históricamente perdedor hacia la cima del deporte universitario, algo que Indiana no había vivido en casi 140 años.

Orgullo cubano-americano, campeón en casa

El título tuvo un significado aún más profundo para Mendoza por su herencia cubano-americana y por disputarse en Miami, a pocos kilómetros del lugar donde creció.

Ante familiares, amigos y la comunidad que lo vio formarse, Mendoza se convirtió en símbolo de representación latina en el fútbol americano, un deporte donde las historias como la suya siguen siendo excepcionales.

“Jugar aquí, frente a los míos, y ganar un campeonato nacional… no hay palabras”, comentaron allegados al entorno del quarterback tras el partido.

Indiana, de la nada a la cima

Bajo el mando del veterano entrenador Curt Cignetti, Indiana pasó de ser el programa con más derrotas en la historia del college football a campeón nacional invicto, igualando una marca de perfección que no se veía desde 1894.

Pero fue Mendoza quien puso la firma definitiva.

“Nadie creía que esto fuera posible”, dijo Cignetti. “Pero lo hicimos”.

Camino a la NFL

La actuación de Mendoza en la final no hizo más que reforzar su proyección como posible número uno del próximo Draft de la NFL. Su capacidad para lanzar, correr y liderar bajo presión lo convierten en uno de los prospectos más completos de los últimos años.

Más allá de lo que venga, su legado ya es eterno.

Una historia que parece de película

Indiana campeón nacional. Un quarterback cubano-americano. Una jugada inolvidable. Un título ganado en casa.

Si algún día esta historia llega al cine, no hará falta exagerar nada.

Fernando Mendoza ya hizo lo imposible realidad.