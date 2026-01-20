martes 20  de  enero 2026
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, orgullo cubanoamericano: la temporada legendaria que llevó a Indiana al título nacional en su casa

Fernando Mendoza, quarterback cubano-americano, lideró a Indiana a un título histórico en su ciudad natal con una temporada perfecta e inolvidable.

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida. 

Patrick Smith/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

Fernando Mendoza no solo ganó un campeonato nacional. Escribió una de las historias más improbables y emocionantes en la historia del fútbol americano universitario, llevando a Indiana a un título que parecía imposible y haciéndolo en su hogar natal, Miami, rodeado de su familia, amigos y raíces.

El quarterback cubano-americano, ganador del Trofeo Heisman, fue el rostro, el corazón y el motor de una temporada perfecta (16-0) que culminó con la victoria 27-21 sobre Miami en la final del College Football Playoff. Un campeonato que cambió para siempre la historia de los Hoosiers.

Lee además
Fernando Mendoza, número 15 de los Indiana Hoosiers, celebra un pase de touchdown contra los Oregon Ducks.
DEPORTES

Fernando Mendoza, el regreso a casa que redefinió el sueño cubanoamericano
Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami. 
FÚTBOL AMERICANO

Fernando Mendoza gana en Miami, su ciudad natal, y corona campeón a Indiana en fútbol estudiantil

Una jugada para la eternidad

La imagen que define la carrera de Mendoza llegó en el último cuarto, en cuarta oportunidad y cuatro por avanzar, cuando bajó los hombros, rompió una tacleada, giró sobre sí mismo, apoyó la mano para no caer y se lanzó horizontalmente para cruzar la línea de gol.

Un touchdown de 12 yardas que no solo sentenció el partido, sino que quedó grabado como una de las jugadas más icónicas de la historia del college football, comparable con el famoso “helicóptero” de John Elway en la NFL.

“Tenía que lanzarme. Moriría por este equipo”, dijo Mendoza tras el partido, con el labio partido y el brazo ensangrentado, reflejo de una entrega total.

Temporada pletórica y liderazgo absoluto

Mendoza cerró la final con 186 yardas por pase, pero su verdadero impacto fue intangible: liderazgo, carácter y valentía en los momentos decisivos. Fue el jugador que Indiana necesitó para creer que lo imposible podía hacerse realidad.

Durante toda la temporada, el extransfer de Cal demostró una madurez extraordinaria, guiando a un programa históricamente perdedor hacia la cima del deporte universitario, algo que Indiana no había vivido en casi 140 años.

Orgullo cubano-americano, campeón en casa

El título tuvo un significado aún más profundo para Mendoza por su herencia cubano-americana y por disputarse en Miami, a pocos kilómetros del lugar donde creció.

Ante familiares, amigos y la comunidad que lo vio formarse, Mendoza se convirtió en símbolo de representación latina en el fútbol americano, un deporte donde las historias como la suya siguen siendo excepcionales.

“Jugar aquí, frente a los míos, y ganar un campeonato nacional… no hay palabras”, comentaron allegados al entorno del quarterback tras el partido.

Indiana, de la nada a la cima

Bajo el mando del veterano entrenador Curt Cignetti, Indiana pasó de ser el programa con más derrotas en la historia del college football a campeón nacional invicto, igualando una marca de perfección que no se veía desde 1894.

Pero fue Mendoza quien puso la firma definitiva.

“Nadie creía que esto fuera posible”, dijo Cignetti. “Pero lo hicimos”.

Camino a la NFL

La actuación de Mendoza en la final no hizo más que reforzar su proyección como posible número uno del próximo Draft de la NFL. Su capacidad para lanzar, correr y liderar bajo presión lo convierten en uno de los prospectos más completos de los últimos años.

Más allá de lo que venga, su legado ya es eterno.

Una historia que parece de película

Indiana campeón nacional. Un quarterback cubano-americano. Una jugada inolvidable. Un título ganado en casa.

Si algún día esta historia llega al cine, no hará falta exagerar nada.

Fernando Mendoza ya hizo lo imposible realidad.

Temas
Te puede interesar

Venezuela oficializa a Oswaldo Vizcarrondo como su seleccionador absoluto

Jeff Hafley liderará la reestructuración defensiva de los Miami Dolphins en la era post Mike McDaniel

Hijo de LeBron James sorprende con dos votaciones recibidas para el Juego de las Estrellas de NBA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada