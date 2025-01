Fórmula 1 endurece las sanciones contra las groserías

Las líneas directrices son más estrictas contra toda infracción al reglamento y prevé sanciones más duras e incluso retirada de puntos o suspensión en caso de reincidencia.

Lewis Hamilton (11).jpg El nuevo piloto de Ferrari, el británico Lewis Hamilton, prueba el monoplaza F1SF 75 de la "Scuderia", el 22 de enero de 2025. AFP

Las multas irán desde los 15.000 euros (15.600 dólares) por una primera infracción hasta los 45.000 euros (46.800 dólares) en caso de segunda reincidencia.

Estos montantes se multiplicarán por cuatro para los pilotos de la Fórmula 1, por tres en el Mundial de Rallies (WRC) y Resistencia (WEC) y por dos para los participantes en los campeonatos regionales.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 estuvo marcada por varias sanciones llamativas, como el trabajo de interés general impuesto al cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) o la dura multa al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por haber perjurado en rueda de prensa.

Los pilotos habían denunciado la severidad de estas penas y criticaron algunas declaraciones del presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem.

La temporada del Mundial de Rallies comienza este jueves en Montecarlo y la de Fórmula 1 arrancará a mediados de marzo en Melbourne.

Se retira leyenda del rugby

El apertura Nicolás Sánchez, leyenda del rugby argentino y jugador con más puntos marcados en la historia de los Pumas, anunció su retirada este jueves con un mensaje en las redes sociales.

"Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona", escribió en Instagram Sánchez, añadiendo una fotografía suya, con el 10 a la espalda, en el túnel de vestuarios.

FUENTE: AFP