Las cuatro grandes escuderías dominan los test de Fórmula 1 2026 en Baréin y anticipan otra batalla cerrada

El piloto británico de Mercedes, George Russell, conduce por delante del piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en el tercer día de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 13 de febrero de 2026.

Las principales escuderías de la Fórmula 1 —Red Bull Racing, McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Scuderia Ferrari — marcaron el ritmo este miércoles en el inicio de la segunda semana de ensayos de pretemporada 2026 en el circuito de Sakhir, Baréin. El rendimiento mostrado sugiere que la jerarquía vista en 2025 podría mantenerse pese a los profundos cambios reglamentarios.

El británico George Russell fue el más rápido del día al detener el cronómetro en 1:33.459 tras completar 76 vueltas, superando por apenas diez milésimas al australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren. La igualdad fue la gran protagonista: los cuatro primeros quedaron separados por menos de ocho décimas.

Detrás aparecieron Charles Leclerc con Ferrari y el vigente campeón del mundo Lando Norris, mientras que el joven italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó el buen momento de Mercedes al cerrar el top cinco.

El francés Isack Hadjar, en su primera campaña con Red Bull, terminó sexto por delante del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, evidenciando la competitividad del nuevo monoplaza pese a las modificaciones técnicas.

Nuevas reglas técnicas ponen a prueba a los equipos

La segunda tanda de pruebas en Baréin se desarrolla de miércoles a viernes y sirve como preparación final antes del arranque de la temporada en Melbourne el 8 de marzo. Los equipos trabajan en la adaptación a cambios significativos en motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y combustibles, factores que podrían alterar el equilibrio competitivo.

Aun así, los tiempos del miércoles mostraron una tendencia clara: las escuderías dominantes siguen al frente, incluso con el nuevo reglamento.

Sainz, Alonso y Colapinto buscan mejorar sensaciones

Entre los pilotos hispanohablantes, Carlos Sainz Jr. terminó octavo con Williams, aunque a más de un segundo y medio del líder. El argentino Franco Colapinto fue noveno con Alpine, mientras que Fernando Alonso cerró el día en la posición 17 con Aston Martin, centrado en pruebas de configuración más que en tiempos rápidos.

El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, no rodó durante la jornada, lo que dejó a Red Bull sin su principal referencia en la tabla de tiempos.

Clasificación del día 1 – Test de pretemporada F1 2026 en Baréin

George Russell (Mercedes) – 1:33.459

Oscar Piastri (McLaren) +0.010

Charles Leclerc (Ferrari) +0.280

Lando Norris (McLaren) +0.593

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.699

Isack Hadjar (Red Bull) +0.801

Lewis Hamilton (Ferrari) +0.840

Carlos Sainz Jr (Williams) +1.654

Franco Colapinto (Alpine) +1.795

Gabriel Bortoleto (Audi) +1.804

Una pretemporada que anticipa una lucha intensa

Con cuatro equipos históricos ocupando las primeras posiciones, la Fórmula 1 parece encaminada hacia otra temporada extremadamente competitiva. Si bien los ensayos no siempre reflejan el rendimiento real en carrera, la igualdad mostrada en Sakhir refuerza la idea de que Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari volverán a protagonizar la pelea por el título en 2026.