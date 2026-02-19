jueves 19  de  febrero 2026
Fórmula 1

Las cuatro grandes escuderías dominan los test de Fórmula 1 2026 en Baréin y anticipan otra batalla cerrada

Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull dominan los test de pretemporada de F1 2026 en Baréin, con George Russell liderando una jornada marcada por la igualdad y las nuevas reglas

El piloto británico de Mercedes, George Russell, conduce por delante del piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en el tercer día de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 13 de febrero de 2026.&nbsp;

El piloto británico de Mercedes, George Russell, conduce por delante del piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en el tercer día de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir el 13 de febrero de 2026. 

Giuseppe CACACE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Las principales escuderías de la Fórmula 1 —Red Bull Racing, McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Scuderia Ferrari— marcaron el ritmo este miércoles en el inicio de la segunda semana de ensayos de pretemporada 2026 en el circuito de Sakhir, Baréin. El rendimiento mostrado sugiere que la jerarquía vista en 2025 podría mantenerse pese a los profundos cambios reglamentarios.

Russell lidera una jornada apretada en Sakhir

El británico George Russell fue el más rápido del día al detener el cronómetro en 1:33.459 tras completar 76 vueltas, superando por apenas diez milésimas al australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren. La igualdad fue la gran protagonista: los cuatro primeros quedaron separados por menos de ocho décimas.

Lee además
El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, cruza la línea de meta para apuntarse la victoria en el Gran Premio de Montmeló, el 1 de junio de 2025.
Fórmula 1

Barcelona seguirá en el calendario de la Fórmula 1
El italiano Andrea Kimi Antonelli ha tenido la tarea de reemplazar al británico Lewis Hamilton en Mercedes desde 2025.
DEPORTES

Mercedes domina el último día de ensayos oficiales de Fórmula 1 en Baréin

Detrás aparecieron Charles Leclerc con Ferrari y el vigente campeón del mundo Lando Norris, mientras que el joven italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó el buen momento de Mercedes al cerrar el top cinco.

El francés Isack Hadjar, en su primera campaña con Red Bull, terminó sexto por delante del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, evidenciando la competitividad del nuevo monoplaza pese a las modificaciones técnicas.

Nuevas reglas técnicas ponen a prueba a los equipos

La segunda tanda de pruebas en Baréin se desarrolla de miércoles a viernes y sirve como preparación final antes del arranque de la temporada en Melbourne el 8 de marzo. Los equipos trabajan en la adaptación a cambios significativos en motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y combustibles, factores que podrían alterar el equilibrio competitivo.

Aun así, los tiempos del miércoles mostraron una tendencia clara: las escuderías dominantes siguen al frente, incluso con el nuevo reglamento.

Sainz, Alonso y Colapinto buscan mejorar sensaciones

Entre los pilotos hispanohablantes, Carlos Sainz Jr. terminó octavo con Williams, aunque a más de un segundo y medio del líder. El argentino Franco Colapinto fue noveno con Alpine, mientras que Fernando Alonso cerró el día en la posición 17 con Aston Martin, centrado en pruebas de configuración más que en tiempos rápidos.

El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, no rodó durante la jornada, lo que dejó a Red Bull sin su principal referencia en la tabla de tiempos.

Clasificación del día 1 – Test de pretemporada F1 2026 en Baréin

George Russell (Mercedes) – 1:33.459

Oscar Piastri (McLaren) +0.010

Charles Leclerc (Ferrari) +0.280

Lando Norris (McLaren) +0.593

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.699

Isack Hadjar (Red Bull) +0.801

Lewis Hamilton (Ferrari) +0.840

Carlos Sainz Jr (Williams) +1.654

Franco Colapinto (Alpine) +1.795

Gabriel Bortoleto (Audi) +1.804

Una pretemporada que anticipa una lucha intensa

Con cuatro equipos históricos ocupando las primeras posiciones, la Fórmula 1 parece encaminada hacia otra temporada extremadamente competitiva. Si bien los ensayos no siempre reflejan el rendimiento real en carrera, la igualdad mostrada en Sakhir refuerza la idea de que Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari volverán a protagonizar la pelea por el título en 2026.

Temas
Te puede interesar

Lando Norris responde a Max Verstappen: “Si no le gustan los nuevos autos, puede retirarse”

Verstappen compara los monoplazas de 2026 con una "Fórmula E con esteroides"

Lewis Hamilton pide a la FIA que los equipos arranquen la temporada en "igualdad de condiciones"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío