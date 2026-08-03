lunes 3  de  agosto 2026
Fútbol

Gales retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA

La Federación de Gales rompió con Gianni Infantino y anunció que no respaldará su reelección como presidente de la FIFA por cuestionamientos a su gestión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) retiró este lunes su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA (2027-2031), convirtiéndose en la primera federación nacional en hacerlo.

La decisión se produce tras la polémica generada por el fallido proyecto impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversión privada en competiciones organizadas por la FIFA. Aunque el dirigente italosuizo anunció la semana pasada que abandonaba la iniciativa, la FAW consideró insuficiente ese paso atrás.

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En un comunicado oficial, la federación galesa justificó su decisión alegando “fallos en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo”, además de cuestionar su gestión en aspectos como los valores institucionales, la relación con las partes interesadas, la comunicación y el criterio en la toma de decisiones.

Según la FAW, estas deficiencias han provocado una pérdida de confianza en la capacidad de Infantino para continuar al frente del organismo rector del fútbol mundial.

“No poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar” , señaló la federación.

Las críticas se suman a las expresadas el pasado viernes por Andy Burnham, quien calificó a Infantino como “la persona equivocada” para dirigir la FIFA tras conocerse el proyecto de apertura a inversores privados.

Burnham sostuvo que la propuesta era “escandalosa” y afirmó que el simple hecho de haberla planteado evidencia una visión equivocada del papel de la FIFA.

Días antes, el político ya había manifestado su rechazo en la red social X, donde escribió:

“El fútbol no pertenece a inversores. Pertenece a quienes llenan las tribunas y están al borde del campo semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido.” “El fútbol no pertenece a inversores. Pertenece a quienes llenan las tribunas y están al borde del campo semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido.”

FUENTE: AFP

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