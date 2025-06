Gobierno de Francia quiere obligar a sus clubes a ceder internacionales para los JJOO

Con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, algunos deportistas franceses no pudieron ser liberados por sus clubes para participar. El torneo olímpico de fútbol no está inscrito en las fechas FIFA y los clubes no estaban obligados a dejar jugar a sus futbolistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

El caso más sonado fue el del Real Madrid, que no puso a disposición de Thierry Henry a ninguno de sus cuatro jugadores franceses, principalmente Kylian Mbappé, pero la enmienda presentada en el Senado francés solo afectaría a su campo de actuación, a los clubes franceses.

Fueron varios los casos también en Francia de clubes que no cedieron a sus jugadores para ese torneo de París 2024, como por ejemplo el Lille con Lucas Chevalier, Lenny Yoro y Bafodé Diakité o el París Saint-Germain con Warren Zaïre-Emery y Bradley Barcola.

City apuesta por Cherki

El talentoso mediapunta francés Rayan Cherki, de 21 años, fichó por el Manchester City de Pep Guardiola, en pleno proceso de reconstrucción tras una temporada sin títulos, anunció este martes el club inglés.

El habilidoso gambeteador, hasta ahora en el Lyon, club en el que se formó, acaba de debutar con Francia y llega al equipo campeón de Europa en 2023 para ocupar el puesto del belga Kevin de Bruyne, que dejó el City tras una década prodigiosa.

"Es un sueño para mí. Sinceramente, unirme a un club como el Manchester City y tener la oportunidad de afrontar allí una nueva etapa en mi carrera es algo muy, muy especial", aseguró el jugador, citado en el comunicado del Manchester City.

Será la primera experiencia en el extranjero para Cherki, que llegó al Lyon en 2010 con solo siete años y deja el club francés un año antes de que se acabara su contrato.

FUENTE: AFP