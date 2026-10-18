domingo 18  de  octubre 2026
BÉISBOL

Poder latino mantiene vivo el sueño de los Rays de volver a la Serie Mundial

El cubano Yandy Díaz, el dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda guiaron el camino para que los Rays derrotaran a los Guardianes el sábado

El dominicano Junior Caminero se ha convertido en una de las bujías ofensivas de los Rays de Tampa Bay.

El dominicano Junior Caminero se ha convertido en una de las bujías ofensivas de los Rays de Tampa Bay.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- La artillería latina de los Rays de Tampa Bay despertó este sábado y lideró el triunfo 7-3 ante los Guardianes de Cleveland, que colocó un empate en esta serie de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Rays y Guardianes están igualados 2-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que se disputa al mejor de siete partidos y continuará con el quinto episodio el domingo en Cleveland (Ohio).

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El domingo debía ser jornada de descanso en esta eliminatoria, pero la lluvia en Cleveland motivó la suspensión del partido programado para el viernes.

El descanso le sentó fenomenal al mexicano Jonathan Aranda, al dominicano Junior Caminero y al cubano Yandy Díaz, los bates principales de los Rays, que comandaron un bombardeo de Tampa en el Progressive Field.

El trío, que había estado apagado en los tres primeros juegos, se combinó para un jonrón, cuatro anotaciones, cinco carreras impulsadas y seis hits.

Díaz, exjugador de los Guardianes, certificó el triunfo con un jonrón de dos carreras en la última entrada y Caminero se llevó el dedo a la boca para pedir silencio a los 33.000 aficionados de Cleveland.

"Es parte del juego, disfrutar el momento. Les dije que se calmaran, que estamos aquí", dijo el pujante bateador dominicano, de 23 años.

De la mano de su "Big 3", Tampa despegó en el marcador tras una primera anotación de Cleveland y reaviva su sueño de alcanzar el primer título de su historia.

La franquicia floridana, derrotada en la Serie Mundial de 2008 y 2020, es una de las cinco de las Grandes Ligas que nunca ha conquistado el campeonato.

Rays o Guardianes pugnarán por el título en la Serie Mundial frente a los Cerveceros de Milwaukee, que el jueves destronaron a los Dodgers de Los Ángeles al completar una barrida de 4-0 en la Liga Nacional.

Remontada frustrada

Sin lluvia, pero con un frío intenso, los Guardianes calentaron a su público al abrir la pizarra en la primera entrada.

El estadounidense Chase DeLauter pegó un sencillo al jardín derecho que permitió que su compatriota Steven Kwan pasara por la registradora.

Guardianes, ganadores del tercer juego el jueves, se veían encaminados a un triunfo que les abría la puerta a finiquitar la serie también en casa el domingo.

Pero los bates de Caminero, Díaz y Aranda se encendieron justo a tiempo para voltear el marcador.

Primero fue Díaz el que bateó un doble en la tercera entrada y Aranda lo remolcó para la primera carrera de los Rays.

Fue el primer hit del bateador tijuanense en esta eliminatoria, después de que tuviera un destacado desempeño en la victoria ante los Yanquis de Nueva York en la Serie Divisional.

En el sexto inning, frente al relevista panameño Daniel Espino, Aranda sacó base por bolas y Caminero le abrió camino al plato con un doble al jardín izquierdo.

Aranda volvió a golpear en la séptima entrada al conectar una línea de hit al jardín derecho que DeLauter falló en capturar permitiendo dos carreras más de los visitantes. El mexicano, que alcanzó tercera base, culminó el daño al anotar tras un elevado de sacrificio de Chandler Simpson.

Aun viéndose 5-1 abajo, los Guardianes decidieron no rendirse. El australiano Travis Bazzana reactivó a las tribunas con un jonrón solitario y Patrick Bailey recortó aún más la desventaja tras un sencillo del venezolano Brayan Rocchio.

El avance de Cleveland fue frenado por los relevistas Kevin Kelly y Cam Booser en el octavo inning y Díaz bajó la persiana en el noveno con un monumental cuadrangular de dos carreras, su primer jonrón en esta postemporada.

FUENTE: AFP

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