Víctor Mesa Jr., el cubano que renació en Tampa Bay y se convirtió en pieza clave de los Rays

Victor Mesa Jr. #25 de los Tampa Bay Rays celebra tras derrotar a los New York Yankees en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana

Víctor Mesa Jr. pasó de quedar fuera de los planes de Miami a convertirse en uno de los protagonistas de Tampa Bay en los playoffs de las Grandes Ligas. El jardinero cubano encontró en los Rays la confianza y la regularidad que necesitaba para demostrar su talento, una transformación que alcanzó su punto culminante con un jonrón decisivo ante los Yankees de Nueva York.

Hace apenas ocho meses, el futuro de Víctor Mesa Jr. en las Grandes Ligas era una incógnita. Los Marlins de Miami lo colocaron en asignación antes del comienzo de los entrenamientos primaverales, una decisión que puso en riesgo su continuidad en la organización y abrió interrogantes sobre el rumbo de una carrera de la que se esperaba mucho más.

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Hoy, el panorama es completamente diferente. El cubano se ha convertido en una pieza importante de los Rays de Tampa Bay, equipo con el que acaba de celebrar la clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), después de eliminar por barrida a los Yankees.

El batazo que selló su transformación llegó en el tercer encuentro de la Serie Divisional, disputado en el Yankee Stadium. Con el marcador igualado 2-2 en la sexta entrada, Mesa Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras ante el zurdo Max Fried para encaminar la victoria de Tampa Bay por 4-3.

La pelota salió de su bate a 107,3 millas por hora y recorrió una distancia estimada de 401 pies. Más allá de los números, aquel jonrón simbolizó el recorrido de un pelotero cubano que necesitaba una oportunidad para demostrar que todavía podía cumplir las expectativas que lo acompañaron desde sus primeros años como profesional.

El prospecto cubano Víctor Mesa Jr., de los Marlins de Miami, habla durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo miembro del equipo, el 22 de octubre de 2018. AFP

De la incertidumbre en Miami al protagonismo con Tampa Bay

La historia de Mesa Jr. es también una muestra de cómo un cambio de organización puede modificar el rumbo de una carrera. Durante su etapa con los Marlins, el jardinero no consiguió consolidarse al nivel que muchos esperaban. Su talento estaba ahí, pero la regularidad y los resultados no terminaron de acompañarlo.

La salida de Miami representó un golpe, aunque el propio jugador entendió que podía convertirse en el comienzo de una nueva etapa.

«Siempre he creído en Dios, en el trabajo duro, en ser una buena persona, un buen compañero y en mis habilidades. Las cosas no estaban saliendo como esperaba, pero sentía que aquello era un paso que tenía que ocurrir en mi carrera», recordó Mesa Jr. tras la clasificación de los Rays, en declaraciones recogidas por El Extrabase, medio especializado en béisbol que publicó un amplio reportaje sobre su evolución y sus palabras después del partido.

La llegada a Tampa Bay tampoco significó una recuperación inmediata. El cubano comenzó la temporada en las ligas menores, con los Durham Bulls, y atravesó dificultades ofensivas antes de encontrar su ritmo.

«Cuando llegué a los Rays no estaba bateando nada. No conseguía imparables ni llegaba a las bases. Después las cosas comenzaron a mejorar», explicó Mesa Jr. «Cuando llegué a los Rays no estaba bateando nada. No conseguía imparables ni llegaba a las bases. Después las cosas comenzaron a mejorar», explicó Mesa Jr.

El respaldo del cuerpo técnico, la confianza del mánager Kevin Cash y la posibilidad de jugar con mayor regularidad terminaron marcando la diferencia. Mesa Jr. encontró un entorno en el que pudo trabajar sobre sus debilidades, recuperar seguridad en el plato y aportar diferentes herramientas al equipo.

«Estoy extremadamente agradecido por la oportunidad, por la confianza del cuerpo técnico, los jugadores y Kevin Cash, y especialmente por mi familia y por Dios», añadió el jardinero.

Ese cambio de aires ha sido fundamental. Lo que en Miami nunca terminó de explotar comienza a tomar forma en Tampa Bay, donde el cubano ha encontrado un papel que le permite mostrar su potencial ofensivo y defensivo.

Los números que explican el crecimiento de Víctor Mesa Jr.

La evolución de Mesa Jr. no se limita al cuadrangular frente a Nueva York. Sus estadísticas de la temporada regular de 2026 reflejan una contribución más completa y consistente.

El jardinero terminó la campaña con 14 jonrones, 34 carreras impulsadas, promedio de bateo de .260 y OPS de .825. También sumó nueve bases robadas, una muestra de que su juego puede generar impacto más allá del poder.

Su rendimiento durante septiembre le permitió recibir el reconocimiento de Jugador de la Semana de la Liga Americana, un premio que evidenció el momento ofensivo que atravesaba antes de la postemporada.

En la Serie Divisional contra los Yankees, sus números fueron más modestos: dos imparables en diez turnos, un jonrón, dos carreras impulsadas y promedio de .200. Sin embargo, el OPS de .773 y, sobre todo, el momento en el que llegó su cuadrangular decisivo explican por qué su aportación tuvo un valor superior al que refleja el promedio de bateo.

Mesa Jr. también dejó su huella en defensa. En el primer encuentro de la serie, realizó un potente lanzamiento desde el jardín derecho que contribuyó a retirar a Austin Wells en tercera base. Además, consiguió una base robada durante el segundo partido.

Su capacidad para defender ambas esquinas de los jardines ofrece a Tampa Bay alternativas tácticas, mientras que su bate zurdo aporta equilibrio a una alineación que necesitaba respuestas ante los lanzadores zurdos.

Kevin Cash explica por qué confía en el cubano

El mánager Kevin Cash ha sido una de las figuras importantes en la consolidación de Mesa Jr. La decisión de incluirlo en la alineación titular ante Max Fried respondió a una estrategia concreta: buscar mayor equilibrio ofensivo y aprovechar la capacidad del cubano para atacar diferentes tipos de lanzamientos.

«Buscábamos un poco más de versatilidad y equilibrio en la alineación, en lugar de utilizar tantos bateadores zurdos», explicó Cash antes del tercer partido, según el reportaje de El Extrabase.

El dirigente también destacó una de las principales virtudes del jardinero: su capacidad para seguir la pelota y ajustar el bateo dependiendo del lanzamiento.

«Creo que sigue muy bien la pelota. Hemos visto, desde que llegó, su capacidad para conectar las rectas hacia la banda contraria y halar los lanzamientos rompientes», señaló Cash.

VICTOR MESA JR. NO-DOUBT



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Precisamente, Mesa Jr. aprovechó una rompiente de Fried para conectar el batazo que cambió el rumbo del encuentro. Su cuadrangular fue una demostración de la capacidad de adaptación que ha desarrollado durante la campaña.

«Víctor Mesa Jr. es un jugador muy talentoso, tanto ofensiva como defensivamente. Cuando llegó y encontró comodidad jugando prácticamente todos los días, realmente le dio mayor profundidad a nuestra alineación», afirmó el mánager.

La regularidad ha sido determinante. En lugar de limitarse a esperar oportunidades aisladas, el cubano ha podido construir una rutina de preparación y responder a las exigencias de un equipo que aspira a llegar hasta la Serie Mundial.

Un cubano que lleva a su familia en cada batazo

Para el público cubano, la historia de Mesa Jr. también tiene un componente familiar y emocional. Su trayectoria profesional está vinculada a los sacrificios realizados por sus seres queridos desde su salida de Cuba, un recorrido que adquiere un significado especial al alcanzar una de las instancias más importantes del béisbol de las Grandes Ligas.

Después de la victoria ante los Yankees, el jardinero recordó a su hermano, a su padre y a todas las personas que lo ayudaron a perseguir su sueño.

«Cuando salimos de Cuba, sabíamos que queríamos vivir momentos como este. Quiero agradecerle a mi hermano porque es una parte muy importante de que yo esté aquí. Lamentablemente, él no pudo lograrlo. Siento que estoy viviendo esto por él, por mi padre, por toda mi familia y por todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí», expresó.

También destacó la influencia de Yandy Díaz, uno de los referentes de Tampa Bay, por su disciplina, su preparación y su liderazgo dentro del camerino.

El crecimiento del cubano no responde únicamente a una mejoría estadística. Detrás de su rendimiento existe un proceso de adaptación, trabajo diario y confianza en sus capacidades, elementos que le han permitido aprovechar una oportunidad que parecía improbable cuando Miami decidió prescindir de sus servicios.

Víctor Mesa Jr. busca consolidarse entre los cubanos destacados de MLB

La clasificación de Tampa Bay a la Serie de Campeonato de la Liga Americana abre un nuevo escenario para Mesa Jr. El jardinero llega a esta instancia con la oportunidad de confirmar que su rendimiento durante la temporada no fue pasajero y que puede convertirse en una figura estable dentro de las Grandes Ligas.

Su transformación merece atención porque representa el caso de un jugador que necesitaba algo más que talento: necesitaba continuidad, confianza y un equipo dispuesto a darle espacio para crecer.

El jonrón ante los Yankees puede convertirse en uno de los momentos más recordados de su carrera, pero el verdadero desafío comienza ahora. En una postemporada donde cada turno puede decidir una serie, el cubano tendrá la oportunidad de demostrar que está preparado para asumir responsabilidades mayores.

«Siento que ahora estoy en casa. Siento que estoy donde debo estar, y es gracias a las personas de ese camerino que me han hecho sentir tan bien», aseguró. «Siento que ahora estoy en casa. Siento que estoy donde debo estar, y es gracias a las personas de ese camerino que me han hecho sentir tan bien», aseguró.

En Tampa Bay, Víctor Mesa Jr. ha encontrado mucho más que un nuevo uniforme. Ha encontrado el escenario que necesitaba para empezar a cumplir las expectativas que lo acompañaron durante años. Para Cuba, su historia es la de un pelotero que no se rindió cuando una puerta se cerró y que ahora busca hacerse un nombre entre los protagonistas de las Grandes Ligas.

FUENTE: Con informacion de El Extrabase