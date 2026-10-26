Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y entra en la historia del fútbol inglés

Con 33 años, Harry Kane suma el Balón de Oro a una exitosa carrera en el Bayern Múnich, culminando un año dorado para el delantero inglés.

Harry Kane alcanzó la cima del fútbol mundial. El delantero del Bayern Múnich ganó este lunes el Balón de Oro 2026 en Londres y se convirtió en el quinto futbolista inglés en recibir el galardón, un reconocimiento que corona una carrera marcada por los goles, la perseverancia y su capacidad para reinventarse lejos de casa.

A sus 33 años, el capitán de Inglaterra vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Después de convertirse en una figura histórica del Tottenham Hotspur, Kane encontró en el fútbol alemán el escenario para completar su transformación: pasó de ser uno de los mejores delanteros sin grandes títulos colectivos a levantar trofeos y sumar reconocimientos individuales.

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Su consagración representa también el premio a una apuesta personal. En 2023, el atacante dejó el Tottenham, club al que llegó con 11 años y donde construyó buena parte de su identidad futbolística, para incorporarse al Bayern Múnich. La decisión implicaba abandonar la comodidad de su entorno y afrontar un desafío diferente en una de las instituciones más exigentes de Europa.

El cambio dio sus frutos. Kane conquistó la Bundesliga en 2025 y 2026, además de la Copa de Alemania en 2026, y encontró en el conjunto bávaro las oportunidades para competir por los principales títulos.

De los goles en Londres a la gloria en Alemania

La capacidad goleadora de Kane nunca estuvo en discusión. Durante su etapa en el Tottenham marcó 280 tantos y se convirtió en el máximo artillero histórico de la entidad londinense. Sin embargo, su extraordinario rendimiento individual convivió durante años con la ausencia de títulos.

El delantero estuvo cerca de romper esa barrera en varias ocasiones. Fue subcampeón de la Premier League en 2017, perdió las finales de la Copa de la Liga inglesa de 2015 y 2021 y disputó la definición de la Liga de Campeones de 2019, en la que el Tottenham cayó ante el Liverpool.

Alemania le ofreció una nueva oportunidad para cambiar esa historia. En su primera temporada con el Bayern, correspondiente a la campaña 2023-2024, ganó la Bota de Oro europea con 36 goles. Repitió la distinción en 2025-2026, nuevamente con 36 tantos, mientras que en 2024-2025 terminó como máximo goleador de la Bundesliga con 26 anotaciones.

Su capacidad para definir, su presencia dentro del área y su regularidad lo consolidaron como una de las principales referencias ofensivas del fútbol europeo. El Balón de Oro añade ahora una nueva dimensión a ese recorrido y lo sitúa entre los grandes protagonistas de la temporada.

Un líder que también hace historia con Inglaterra

Con su triunfo, Harry Kane se convirtió en el quinto futbolista inglés en ganar el Balón de Oro y puso fin a una espera de 25 años desde la última conquista, conseguida por Michael Owen en 2001. Antes también levantaron el galardón Stanley Matthews, en 1956; Bobby Charlton, en 1966; y Kevin Keegan, quien hizo historia al ganarlo en dos ediciones consecutivas, en 1978 y 1979. Kane se une así a una lista selecta de figuras del fútbol inglés y recupera para su país el máximo reconocimiento individual después de un cuarto de siglo.

La influencia de Kane trasciende el fútbol de clubes. Con la selección inglesa ha sido uno de los rostros principales de una generación que alcanzó las finales de las Eurocopas de 2020 y 2024 y las semifinales del Mundial de 2026.

En octubre de este año, el delantero llegó a los 91 goles en 125 partidos internacionales, una cifra que refleja su importancia para los Three Lions y su continuidad como referente ofensivo del combinado nacional.

El reconocimiento individual llega así en una etapa en la que Kane ha combinado producción goleadora, títulos colectivos y protagonismo internacional. Su trayectoria demuestra que su ambición no se limitaba a acumular registros estadísticos: también buscaba competir por los trofeos que habían faltado durante sus años en Inglaterra.

Aunque su salida del Tottenham abrió una nueva etapa, el vínculo emocional con el equipo londinense permanece. Antes de marcharse a Alemania, en mayo de 2023, Kane participó en la inauguración de un mural cerca del estadio de los Spurs que llevaba el mensaje «Harry Kane es uno de los nuestros».

Aquel homenaje recordó la dimensión que alcanzó en el club donde creció. El Balón de Oro de 2026 amplía ahora su legado a escala internacional: Kane ya no es solamente el goleador histórico del Tottenham o una figura del Bayern, sino también el nuevo representante del fútbol inglés en la cima del reconocimiento individual.

FUENTE: AFP