lunes 26  de  octubre 2026
Fútbol

Balón de Oro 2026: Harry Kane y Lamine Yamal encabezan la lucha por el premio en Londres

Harry Kane y Lamine Yamal figuran entre los favoritos al Balón de Oro 2026, que se entrega en Londres. Alexia Putellas destaca en la categoría femenina.

Lamine Yamal, delantero español del Barcelona, celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.

Lamine Yamal, delantero español del Barcelona, celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.

Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Londres acoge este lunes la ceremonia del Balón de Oro 2026, el prestigioso galardón individual del fútbol mundial, con el inglés Harry Kane y el español Lamine Yamal entre los principales candidatos al premio masculino. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Lionel Messi también figuran en la lista de aspirantes, mientras que Alexia Putellas aparece como favorita en la categoría femenina.

La gala, que habitualmente se celebra en París, se traslada por primera vez a la capital británica como homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista que recibió el galardón, en 1956.

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Lamine Yamal, de 19 años, tiene la oportunidad de convertirse en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro. El extremo español conquistó el Mundial de 2026 con la selección española, aunque su protagonismo individual en el torneo fue menor que en otras competiciones.

Esta circunstancia podría favorecer a Harry Kane, quien llega a la ceremonia respaldado por una destacada producción goleadora con el Bayern de Múnich y la selección inglesa.

El delantero de 33 años conquistó la Bota de Oro europea tras marcar 36 tantos en la Bundesliga y acumular 61 goles en todas las competiciones de clubes. Al incluir sus anotaciones con Inglaterra, su registro asciende a 73 dianas durante la temporada.

Únicamente Lionel Messi ha conseguido una cifra superior en una campaña, con los 82 goles que anotó en la temporada 2010-2011.

Mbappé y Messi también aspiran al galardón

Kylian Mbappé llega a la gala tras una temporada con cifras destacadas. El delantero del Real Madrid terminó como máximo goleador de LaLiga, con 25 tantos, y de la Liga de Campeones, con 15. Además, obtuvo la Bota de Oro del Mundial de 2026, con diez anotaciones.

El francés también alcanzó los 22 goles en la historia de los Mundiales, un registro que consiguió durante su recorrido hasta las semifinales del torneo disputado en Norteamérica.

Por su parte, Ousmane Dembélé busca revalidar el Balón de Oro que conquistó el año pasado. El atacante francés volvió a destacar con el París Saint-Germain, con el que consiguió la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, antes de participar en el Mundial.

Lionel Messi, de 39 años, también figura entre los candidatos. El argentino, que alcanzó la final mundialista con su selección, podría conquistar su noveno Balón de Oro.

Alexia Putellas busca su tercer Balón de Oro

En la categoría femenina, Alexia Putellas aparece como una de las principales candidatas después de una temporada en la que ganó la Liga de Campeones con el Barcelona y conquistó la Liga y la Copa de España.

La centrocampista española, ganadora del premio en 2021 y 2022, aspira a conseguir su tercer galardón después de dejar el Barcelona para incorporarse al London City Lionesses de Inglaterra.

La ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones, entre 2023 y 2025, después de una grave lesión que le impidió disputar casi toda la temporada, abre el escenario para otras candidatas.

Cómo se elige al ganador

El Balón de Oro se decide mediante la votación de periodistas deportivos de todo el mundo. En la categoría masculina participan representantes de los 100 primeros países de la clasificación de la FIFA, mientras que en la femenina intervienen periodistas de 50 países.

Los criterios de evaluación priorizan el rendimiento individual y la capacidad decisiva de cada futbolista, seguidos de los resultados colectivos y los títulos conseguidos. El comportamiento del jugador también forma parte de la valoración.

Durante la ceremonia se entregarán, además, los trofeos Kopa al mejor futbolista joven y Yashin al mejor portero.

Los premios a los entrenadores también centran la atención, con los españoles Luis de la Fuente, seleccionador de España, y Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, entre los candidatos destacados.

La gala de Londres refuerza la dimensión internacional de un premio organizado conjuntamente por la revista France Football y la UEFA desde 2024.

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