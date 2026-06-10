miércoles 10  de  junio 2026
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Hinchas de Irán anhelan un duelo contra EEUU en el Mundial 2026

Para lograrlo, Irán debe conseguir un hito que se les ha escapado siempre: superar la fase de grupos, en la que enfrentará a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TIJUANA.- Reza Mansoor y Mostafa Pourmand vieron once Mundiales entre los dos. Pero el verdadero sueño para estos súper fanáticos de la selección iraní, que se alojan en el mismo hotel de su equipo, es que el "Team Melli" se enfrente a Estados Unidos en el gramado en el Mundial 2026.

El duelo adquiriría otra connotación dado que ambos países están en guerra.

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Para lograrlo, la selección iraní tiene que conseguir un hito que se les ha escapado siempre: superar la fase de grupos en la que enfrentará a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

Mansoor y Pourmand lo ven posible esta vez.

"Irán tiene uno de los grupos más fáciles que ha tenido en un Mundial", dijo Mansoor a la AFP. "Tenemos buenas posibilidades de clasificar, mejores que nunca".

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Son tan optimistas estos iraníes-estadounidenses, radicados hace 50 años en San Diego, California, que compraron entradas hasta los cuartos de final del Mundial 2026, que inicia el jueves en Ciudad de México.

"Creo que a todo el mundo le encantaría eso y que ese partido podría realmente favorecer la paz. Podría cambiar muchas cosas", dijo Mansour vistiendo la casaca iraní.

"Memorable"

Con 64 años, Mansour ha visto en persona casi todas las participaciones de Irán en el Mundial, excepto la de Argentina 1978.

Se emociona al recordar la primera victoria en un partido mundialista, en Francia 1998, justamente contra Estados Unidos, al que derrotaron 2-1.

"Todavía no lo puedo creer (...) Fue una victoria increíble".

La FIFA lo bautizó como el partido de la "fraternidad", esbozando un acercamiento entre los dos países, enemigos desde la Revolución Islámica de 1979.

En el encuentro, ambas oncenas intercambiaron flores y posaron juntas en una foto grupal antes del partido.

"Se convirtió en algo memorable", dijo Mansoor. "Es una de las mejores fotos de equipos de una Copa del Mundo".

Las naciones se enfrentaron de nuevo en el gramado en un amistoso en 2000 en Los Ángeles, que concentra la mayor comunidad iraní en el extranjero, apodada "Tehrangeles".

"Eran los buenos tiempos", sonrió Mostafa Pourmand recordando el empate 1-1. "Todo el estadio animaba a los dos equipos".

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Pero el ingeniero aeroespacial de 70 años teme que esa unión que favorecía el amor por el fútbol no esté presente este año.

"Este Mundial es tan diferente", dijo.

La participación en la Copa del Mundo del "Team Melli", en medio de la guerra desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, estuvo en duda hasta último momento.

"El peor Mundial"

Su llegada enfrentó obstáculos y cambios de itinerario.

En lugar de Tucson (Arizona), en el oeste de Estados Unidos, donde tenían previsto alojarse, los jugadores y el equipo técnico aterrizaron en Tijuana, México.

Estados Unidos, donde disputará la fase de grupos, les negó las visas a varios miembros del cuerpo técnico.

Para Mansoor, este "es el peor Mundial de Irán".

Los amigos y aficionados son conscientes de que no todos en la diáspora iraní apoyan a su selección, probablemente vista por algunos como un instrumento de propaganda de la República Islámica.

En Catar 2022, escucharon los abucheos de una parte de la afición en un partido que se celebró meses después de la sangrienta represión de las manifestaciones tras la muerte de la joven Mahsa Amini, quien fue detenida por supuestamente no llevar el velo de forma correcta.

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La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La derrota 1-0 ante Estados Unidos en ese Mundial fue celebrada en algunas calles de Irán.

Esto podría repetirse en Los Ángeles, donde los iraníes en el exilio protestaron en enero contra la represión en su país, que dejó miles de muertos.

Pourmand cree que habrá "mucha oposición" en Los Ángeles durante los partidos.

Pero el hincha apasionado se dice solidario con el pueblo iraní y con su selección, y quiere que el fútbol deje la política de lado.

"Los verdaderos aficionados (...) solo quieren concentrarse en el partido", dijo. "Ya nos ocuparemos de la política después".

FUENTE: AFP

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