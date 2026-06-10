Airbnb anuncia regalo de 1.300 entradas para partidos del Mundial FIFA a huéspedes en Miami

MIAMI. Los aficionados que viajen al sur de Florida para asistir a la Copa Mundial FIFA 2026 podrían recibir una sorpresa adicional al reservar su hospedaje. Airbnb anunció este martes que algunos alojamientos seleccionados en Miami incluirán entradas gratuitas para partidos del torneo como parte de una iniciativa que abarcará las 16 ciudades sede del campeonato.

Airbnb es una plataforma digital de alojamiento que permite a propietarios particulares alquilar viviendas, apartamentos o habitaciones a viajeros. La empresa opera en más de 220 países y territorios y se ha convertido en una de las principales alternativas a los hoteles tradicionales durante grandes eventos internacionales.

VIVE EL FÚTBOL Hialeah lanza la Copa del Alcalde y festival gratuito para ver el Mundial FIFA en Factory Town

Regalará cientos de boleto en Miami

La promoción comenzó este 10 de junio y contempla la distribución de más de 1.300 boletos gratuitos entre anfitriones y huéspedes durante toda la competencia, desde la fase de grupos hasta la final. Miami figura entre las ciudades donde se entregarán cientos de entradas, tanto a nuevos viajeros como a algunos usuarios que ya habían realizado reservas para la primera fase del torneo.

Según explicó la compañía, las viviendas participantes se irán habilitando por etapas coincidiendo con el calendario de la Copa Mundial. Las reservas para partidos de la fase de grupos y los dieciseisavos de final estarán disponibles desde el 10 de junio, mientras que las correspondientes a cuartos de final en Miami se liberarán el 1 de julio.

Airbnb indicó que las propiedades incluidas en el programa tienen un costo promedio de 385 dólares por noche a nivel nacional, aunque los precios específicos variarán según la ubicación y características de cada alojamiento.

AIRBNB El alquiler en la plataforma incluye boletos gratis. AIRBNB

Miami, entre las ciudades con mayor impacto económico

La plataforma también destacó el papel que se espera desempeñe Miami durante el Mundial. De acuerdo con estimaciones elaboradas por Deloitte Finance para Airbnb, los huéspedes que utilicen la plataforma generarían un impacto económico de aproximadamente 384 millones de dólares en la ciudad, la segunda cifra más alta entre todas las sedes del torneo.

Ese flujo de visitantes respaldaría alrededor de 1,560 empleos equivalentes a tiempo completo en la economía local, beneficiando sectores como la hotelería, la restauración, el transporte y el comercio.

Los datos de Airbnb muestran además que Miami se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los viajeros jóvenes. La ciudad ocupa el segundo lugar entre las sedes estadounidenses para visitantes de la Generación Z, con un 38 % de los huéspedes nacidos entre 1995 y 2009.

Afluencia de visitantes latinoamericanos

La compañía señaló que los principales mercados internacionales que están reservando alojamientos en Miami para el Mundial proceden de Argentina, Colombia y Brasil, reflejando los fuertes vínculos culturales y turísticos que la ciudad mantiene con América del Sur.

Otro dato relevante es que uno de cada seis visitantes que llegará a Miami durante el torneo será usuario nuevo de Airbnb, una señal de que la Copa Mundial está atrayendo a nuevos viajeros a la plataforma.

El anuncio se produce mientras Miami y el sur de Florida ultiman los preparativos para recibir varios partidos del Mundial, un evento que las autoridades locales y el sector turístico consideran una oportunidad histórica para impulsar la economía regional y proyectar la imagen internacional de la ciudad.

En paralelo, las autoridades del sur de Florida han advertido que no se permitirá el acceso a las inmediaciones del Hard Rock Stadium a personas sin entradas para los partidos, como parte de las medidas destinadas a prevenir congestionamientos y garantizar la seguridad durante el torneo.

[email protected]

FUENTE: AIRBNB