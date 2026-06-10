miércoles 10  de  junio 2026
Fútbol

El mediocampo, la gran fortaleza de España para el Mundial 2026

España afronta el Mundial 2026 con una de las mejores medulares del torneo. Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Merino y Gavi ofrecen a Luis de la Fuente múltiples variantes para aspirar al título.

El centrocampista español #20 Pedri celebra con el delantero español #07 Ferran Torres después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Perú y España en el Estadio Cuauhtemoc en Puebla, México, el 8 de junio de 2026.

El centrocampista español #20 Pedri celebra con el delantero español #07 Ferran Torres después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Perú y España en el Estadio Cuauhtemoc en Puebla, México, el 8 de junio de 2026.

Carl de Souza / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de España llega al Mundial 2026 con una de las zonas medias más completas y talentosas del torneo. Tanto es así que el seleccionador Luis de la Fuente no dudó en afirmar que cuenta con “los seis mejores centrocampistas del mundo” a pocos días del debut ante Cabo Verde.

Instalada en Chattanooga, Tennessee, la vigente campeona de Europa afronta la cita mundialista con una amplia variedad de perfiles en la medular. Seis futbolistas aspiran a tres puestos en el once inicial, con Rodri, Pedri y Fabián Ruiz como favoritos para arrancar el torneo.

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El gran referente sigue siendo Rodri. El jugador del Manchester City regresa a una Copa del Mundo tras superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Además de su calidad para organizar el juego, aporta liderazgo a una selección que ha vivido la salida de figuras experimentadas como Álvaro Morata y Dani Carvajal.

A su lado aparece Pedri, considerado el principal generador de fútbol ofensivo del equipo. El canario ha retrasado su posición para participar más en la construcción del juego y continúa siendo una de las piezas más determinantes del esquema español gracias a su visión, creatividad y capacidad para asociarse.

Otro nombre indispensable es Fabián Ruiz. El jugador del Paris Saint-Germain llega en un gran momento tras conquistar una nueva corona europea con su club. Después de superar diversos problemas físicos, recuperó protagonismo en el tramo final de la temporada y afronta el Mundial en plena madurez futbolística.

Las alternativas tampoco desentonan. Martín Zubimendi aporta equilibrio, inteligencia táctica y precisión en la distribución. Su rendimiento en la Premier League y sus actuaciones con la selección lo convierten en una garantía para cualquier escenario.

Por su parte, Mikel Merino ofrece llegada al área y capacidad goleadora, una característica poco habitual en los mediocampistas españoles. Su versatilidad incluso le ha permitido actuar como delantero en momentos puntuales durante la temporada.

Completa el grupo Gavi, que regresa a una gran competición internacional tras superar una larga etapa marcada por lesiones. Su intensidad, agresividad competitiva y energía representan un perfil diferente que puede resultar decisivo en partidos exigentes.

Con una mezcla de experiencia, talento, creatividad y equilibrio, España confía en que su centro del campo sea el motor que impulse una nueva candidatura al título mundial en Norteamérica.

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