martes 7  de  octubre 2025
BALONCESTO

¿Hora del retiro? LeBron James enciende la NBA tras anunciar una "decisión" para este martes

El astro de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, no ofreció más detalles, pero reavivó los rumores sobre un posible retiro al finalizar esta campaña

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció que el martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de los Lakers de Los Ángeles publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 16H00 GMT en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

Lee además
El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.
BALONCESTO

LeBron James deja en el aire su futuro: "No sé cuánto más quiero seguir jugando"
El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.
BALONCESTO

LeBron James confirma que disputará su temporada número 23 en la NBA

Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@kingjames)

El "Rey", que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

"Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada", explicó James en la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

Asimismo, el astro volvió a dejar en el aire cuándo podría concluir su excelsa trayectoria en el baloncesto profesional.

"Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque", añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

¿Retiro o publicidad?

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado.

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, el boleto más barato para el partido de los Lakers contra los Jazz de Utah el 12 de abril subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares y de 955 dólares en Ticketmaster.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

LeBron James no pide cambio, pero cuatro equipos ya contactaron a su agente

¿LeBron James de vuelta en el Heat? Los pronósticos apuntan a que no es tan irreal

Diplomacia NBA: LeBron James escribe en un medio oficial chino en plena tensión con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

La obra inmersiva del cineasta Albert Serra dialoga con Goya, Picasso y Oteiza en Bruselas.  
REALEZA

Reyes de España inauguran festival que acoge muestra de Albert Serra

Te puede interesar

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Estudiantes se preparan para el futuro. 
ÉXITO ESTUDIANTIL

Estudiantes de Miami-Dade superan promedios estatales y nacionales en exámenes de nivel avanzado

La alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves inaugura oficialmente el centro de operaciones. 
OBSERVADOS 24/7

Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real