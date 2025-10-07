¿Hora del retiro? LeBron James enciende la NBA tras anunciar una "decisión" para este martes

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LOS ÁNGELES.- LeBron James , de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA , anunció que el martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de los Lakers de Los Ángeles publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 16H00 GMT en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

BALONCESTO LeBron James deja en el aire su futuro: "No sé cuánto más quiero seguir jugando"

Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@kingjames)

El "Rey", que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

"Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada", explicó James en la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

Asimismo, el astro volvió a dejar en el aire cuándo podría concluir su excelsa trayectoria en el baloncesto profesional.

"Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque", añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

¿Retiro o publicidad?

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado.

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, el boleto más barato para el partido de los Lakers contra los Jazz de Utah el 12 de abril subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares y de 955 dólares en Ticketmaster.

FUENTE: AFP