martes 7  de  octubre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre al alza, sin preocupaciones sobre parálisis presupuestaria

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subió un 0,17%, el tecnológico Nasdaq un 0,13% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,12%

Un agente trabaja en el piso de remate de Wall Street.

Un agente trabaja en el piso de remate de Wall Street.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el martes, con los inversores ignorando la parálisis del presupuesto en Estados Unidos, donde continúa el cierre parcial del gobierno federal, y celebrando aún las perspectivas de flexibilización monetaria.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subió un 0,17%, el tecnológico Nasdaq un 0,13% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,12%.

Lee además
Departamento del Tesoro.
NARCOTRÁFICO

EEUU sanciona a ocho personas y doce empresas de México vinculadas al Cártel de Sinaloa
Caravana de camiones en Estados Unidos.
COMERCIO

Trump anuncia arancel del 25% a camiones importados por EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró también al alza el lunes después de una oleada de anuncios del creador de ChatGPT, OpenAI, que reaviva el entusiasmo por la inteligencia artificial.

El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subió un 0,71% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,36%. Ambos alcanzaron nuevos récords.

Sin embargo, el índice Dow Jones fue el único que retrocedió, -0,14%.

"El optimismo generado por la IA es un factor alcista importante", dijo Sam Stovall, de la firma CFRA.

Enorme pedido de semiconductores

OpenAI anunció el lunes que había hecho un pedido enorme de "chips" al grupo estadounidense de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD), del cual se convertirá en accionista.

El acuerdo tiene el "potencial de generar ingresos muy superiores a los 100.000 millones de dólares en los próximos años", aseguró el lunes la directora general de AMD, Lisa Su.

Este anuncio "da nueva vida al sector tecnológico, cuando algunos temían que se estuviera agotando", explicó Stovall.

En los primeros movimientos de la jornada en Wall Street, las acciones de AMD llegaron a subir más del 37%. Hacia las 14:05 GMT, seguían siendo muy demandadas, avanzando cerca del 26%.

Los gigantes tecnológicos han sido el motor del mercado estadounidense en los últimos años debido a la carrera por la IA, que ha visto una serie de inversiones de cientos de miles de millones de dólares.

Pero las perspectivas de retorno de inversión en esta industria siguen siendo bajas a corto plazo.

Por otro lado, ante la ausencia de nuevos datos económicos sobre Estados Unidos por el cierre gubernamental, "las emociones comienzan también a influir en la evolución del mercado", en espera de la publicación de resultados empresariales, señaló Stovall.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia encuentro con Lula "en Brasil y en EEUU"

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades