martes 30  de  septiembre 2025
BALONCESTO

LeBron James afronta con emoción su temporada 23 en la NBA: "No sé cuándo será el final"

El astro de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, añadió que se encuentra muy "motivado" y preparado para su posible última campaña en la NBA

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL SEGUNDO.- Repartiendo bromas y risas, LeBron James se enfundó este lunes el uniforme de los Lakers de Los Ángeles en la presentación de su temporada 23 en la NBA, en la que no dio ninguna pista de sus planes de retirada.

"No sé cuándo será el final, pero sé que es mucho más pronto que tarde", se limitó a decir el máximo anotador histórico de la NBA en el día de atención a los medios de los Lakers.

BALONCESTO

Así sería el quinteto del Heat para el arranque de la temporada a falta de fichajes de última hora
BALONCESTO

Así sería el quinteto del Heat para el arranque de la temporada a falta de fichajes de última hora
Baloncesto

Diplomacia NBA: LeBron James escribe en un medio oficial chino en plena tensión con EEUU
Baloncesto

Diplomacia NBA: LeBron James escribe en un medio oficial chino en plena tensión con EEUU

"King James" iniciará el 21 de octubre su vigesimotercera temporada, otro récord que fija en la liga de básquet norteamericana, rodeado de una enorme incertidumbre sobre su futuro.

El pasado junio, después de otra amarga eliminación en playoffs, LeBron ejecutó su opción para renovar por un año en lugar de firmar un nuevo contrato con los Lakers.

Esta situación desató especulaciones sobre la posibilidad de que solicite el traspaso a otro equipo, que podría brindarle más opciones de pelear por su quinto anillo, o a que se marche a final de temporada como agente libre.

"Estoy súper comprometido", respondió James este lunes en las instalaciones de la franquicia en El Segundo, al sur de Los Ángeles.

"Estoy emocionado por hoy, estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo por otra temporada", aseguró.

Compartir con Doncic

LeBron, que volverá a compartir vestuario con su hijo Bronny, rechazó en cualquier caso que tenga el proyecto de permanecer en activo hasta una eventual llegada a la liga de su otro vástago, Bryce.

"No estoy esperando a Bryce", dijo sobre su hijo, de 18 años, que este curso debutará en el baloncesto universitario con los Arizona Wildcats.

"Veremos qué sucede este año o el próximo. Él tiene su cronograma, yo tengo el mío, y no sé si coinciden del todo", apuntó.

Entre los factores que lo siguen impulsando, LeBron citó la ilusión que le hace prepararse para su primera campaña completa junto a Luka Doncic, posiblemente la estrella de mayor calibre que ha tenido a su lado.

"Es súper motivador", afirmó. "Voy a intentar ser el mejor jugador que pueda para él. Vamos a apoyarnos mutuamente".

En sus primeros playoffs juntos, James y Doncic fueron arrollados en primera ronda por los Timberwolves de Minnesota por 4-1.

El esloveno había aterrizado unos meses antes en Los Ángeles en un traspaso desde los Mavericks de Dallas que conmocionó a la NBA y al propio base.

"Es más fácil ahora, pasé por muchas cosas el año pasado... Es un nuevo comienzo para mí, ahora estoy en un lugar mejor", dijo Doncic, transformado físicamente desde la derrota en playoffs.

"Cuando acabó la temporada me puse a entrenar inmediatamente", recordó. "Tengo muchas ganas de empezar, me siento muy bien y muy preparado para esta temporada".

FUENTE: AFP

