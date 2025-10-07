martes 7  de  octubre 2025
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Lai Ching Te, presidente de Taiwán, dijo que Xi Jinping "continúa ordenando la realización de grandes maniobras militares"

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump.&nbsp;

AFP /Collage
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el ministro de Defensa, Wellington Koo, llegan de visita para inspeccionar las tropas militares en Taoyuan el 23 de mayo de 2024.&nbsp;

Sam Yeh / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría ser "merecedor del premio Nobel de la Paz" si logra que su homólogo chino, Xi Jinping, renuncie al uso de la fuerza contra la isla para lograr la reunificación del territorio.

Lai, que indicó durante una entrevista con la emisora de radio estadounidense WOR su deseo de que Taiwán siga contando "con el apoyo de Trump", aseveró que "si logra que Xi tome esta decisión, seguramente ganará el Nobel".

Con estas palabras se refiere a la postura de China respecto a la región administrativa especial, la cual considera una provincia más bajo su soberanía. Tanto Xi como otros altos cargos de Pekín insisten en que la reunificación es inevitable y aseguran que harán uso de la fuerza en caso de que sea necesario.

Lai manifestó que Xi "continúa ordenando la realización de grandes maniobras militares" en el estrecho de Taiwán --una medida con la que considera que busca hacer presión sobre Taipéi--.

Además, acusó a Pekín de seguir "expandiéndose en el mar de China Meridional", algo que considera una "amenaza", pero "no solo para Taiwán".

"Si logra anexionarse Taiwán, China estará en una posición aún más fuerte para competir con Estados Unidos y alterar las reglas del orden internacional", dijo, al tiempo que recordó que esto "tendría un impacto también sobre los intereses de Estados Unidos".

No obstante, Pekín ha estado presionando a Washington para que modifique su postura oficial y lograr que manifieste su "oposición directa" a la independencia de Taiwán --en vez de decir simplemente que no la respalda--.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
