Diplomacia NBA: LeBron James escribe en un medio oficial chino en plena tensión con EEUU

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.

El astro de la NBA LeBron James ha dado un paso inesperado en el terreno de la diplomacia internacional. El jugador de Los Angeles Lakers , de 40 años, publicó un raro artículo de opinión en el People’s Daily, medio oficial del Partido Comunista Chino, donde destacó el papel del baloncesto como herramienta para unir a los pueblos en medio de tensiones entre Estados Unidos y China .

“El baloncesto no es solo un deporte, también es un puente que nos conecta”, escribió James, quien se encuentra en China antes de los partidos de pretemporada que disputarán Phoenix Suns y Brooklyn Nets en Macao el 10 y 12 de octubre.

El gesto llamó la atención de medios internacionales como el South China Morning Post, que subrayó lo inusual que resulta que el principal órgano mediático chino publique un artículo firmado por una estrella deportiva extranjera.

Este movimiento llega en un contexto clave, ya que Washington y Pekín buscan reducir tensiones comerciales tras las amenazas de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump.

La relación entre la NBA y China había quedado muy dañada desde 2019, cuando un tuit de Daryl Morey en apoyo a las protestas de Hong Kong provocó un veto de transmisiones que se extendió por un año. Desde 2022, los partidos volvieron a emitirse con regularidad, y figuras como Stephen Curry y De’Aaron Fox han sido recibidas por multitudes en visitas recientes.

LeBron James (14).jpg El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025. AFP

En su paso por Chengdu, LeBron se mostró emocionado por el cariño recibido en el gigante asiático: “Es súper humilde para mí estar tan lejos de casa y recibir tanto amor. Solo quiero devolver ese afecto a la comunidad y a este país”, declaró a la agencia Xinhua

En vísperas de su temporada número 23 en la NBA, James no solo sigue siendo un referente deportivo, sino también una figura de peso en el ámbito cultural y diplomático.