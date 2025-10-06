lunes 6  de  octubre 2025
Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

La actriz de Only Murders in the Building publicó en Instagram grabado por Swift en el que le están colocando su velo de novia

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram

Captura de pantalla / Selena Gómez y Taylor Swift / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para celebrar el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, Selena Gómez publicó en Instagram imágenes inéditas de su boda en la que aparece junto a la cantante.

"En honor a showgirl… ¡Qué suerte tenerte a mi lado casi 20 años después! Te quiero por siempre y para siempre”, escribió Gómez en el pie de foto.

Selena Gómez y Benny Blanco asisten al segundo evento anual Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, organizado por Selena Gómez, en Nya Studios el 24 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
Todos los detalles de las joyas de Selena Gómez en su boda
La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025
Selena Gómez muestra vestidos que usó en boda con Benny Blanco

La actriz de Only Murders in the Building incluyó un video grabado por Swift en el que le están colocando su velo de novia.

"¡Estoy tan feliz! ¡Por fin me caso!", se escucha a Gómez decir en el audivosual mientras Swift elogia el atuendo de quien ha sido su amiga por casi veinte años.

La publicación incluye dos fotos adicionales tras bambalinas, en las que ambas aparecen dándose un abrazo bajo luces brillantes y disfrutando de bebidas frías. Gómez también publicó una captura de pantalla de la nueva canción de Swift, The Fate of Ophelia.

Más temprano, en medio de la gira promocional de su nuevo álbum, la cantante habló sobre su experiencia en la boda de su amiga con el productor Benny Blanco.

"No solo es la novia más hermosa. Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida", comentó la superestrella pop en una aparición en The Morning Mash Up de SiriusXM.

Agregó que se emociona por sus amigos cada vez que encuentran la felicidad. "Estoy tan contenta, y ella se lo merece tanto. Es lo que uno más desea para la gente".

Selena Gómez contrajo matrimonio con Benny Blanco el 27 de septiembre.

