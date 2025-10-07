martes 7  de  octubre 2025
ENTREVISTA

José Daniel Ferrer es un rehén político, afirma su hermano

El líder de la UNPACU está siendo tratado como un animal, sometido a tortura, maltrato y vejaciones por parte de la dictadura

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano mantiene una política de violaciones de derechos humanos contra sus opositores, ejemplificada en el trato dado al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

En una declaración ofrecida a CubaTV Martí, su hermano, Luis Enrique Ferrer, expuso la crítica situación, denunciando que la dictadura cubana somete a su hermano a un patrón de abusos que buscan quebrantar su voluntad y la de su familia, evidenciando el carácter represivo del sistema.

Lee además
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"
El opositor cubano José Daniel Ferrer.
CUBA

El preso político José Daniel Ferrer acepta exiliarse, pero su pasaporte lo tiene el régimen

La denuncia central de Luis Enrique Ferrer se enfoca en el uso de su hermano como una pieza de negociación política. El opositor es considerado un "rehén de la dictadura", utilizado directamente para extorsionar a la comunidad internacional. El objetivo del régimen es doble: obtener beneficios económicos —buscando dinero a cambio de su liberación— y lograr el silencio internacional sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de la isla.

Actualmente, José Daniel Ferrer se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Su hermano reseñó que, dentro de este centro de reclusión, el líder de la UNPACU está siendo tratado como un animal, sometido a tortura, maltrato y vejaciones. Estas acciones son parte de una política deliberada para castigar al disidente, violando las normas mínimas de trato a prisioneros.

El patrón de abuso incluye la negación de asistencia médica, comida y agua, lo que agrava el deterioro de la salud del opositor. Una de las violaciones más severas de los derechos humanos es la negación del acceso a la visita familiar, impidiendo que su esposa e hijos puedan verlo. Esta medida de aislamiento extremo es una forma de castigo psicológico dirigida no solo al recluso, sino a su núcleo familiar.

Luis Enrique Ferrer concluye que la intensificación del maltrato tiene el propósito de presionar a la comunidad internacional para que la dictadura logre su objetivo de obtener dinero, usando al opositor como una "moneda de cambio". El caso de José Daniel Ferrer es un ejemplo de cómo el régimen cubano persiste en su política de violador de derechos humanos, al someter a sus críticos a condiciones extremas para consolidar su control político y económico.

Embed - ¿Podrá salir José Daniel Ferrer de Cuba? ¿Cuál es el plan secreto del régimen?

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Símbolos de la Cuba eterna

EEUU registra el número de detenciones de migrantes más bajo en la frontera sur desde hace 55 años

EEUU le recuerda a Maduro que no tiene presencia diplomática en Caracas ante supuesto atentado contra su embajada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades