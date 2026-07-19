domingo 19  de  julio 2026
Fútbol

Infantino celebra el éxito del Mundial 2026: "Unimos al mundo"

Gianni Infantino calificó como un éxito histórico el Mundial 2026, destacó el récord de asistencia, elogió a Donald Trump y afirmó que el fútbol logró unir al mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una recepción de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York el 17 de julio de 2026. El presidente Trump asistirá a la final de la Copa Mundial de 2026 entre España y Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una recepción de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York el 17 de julio de 2026.

El presidente Trump asistirá a la final de la Copa Mundial de 2026 entre España y Argentina.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la Copa del Mundo de 2026 cumplió con su objetivo de unir a personas de todo el planeta y calificó el torneo como un éxito rotundo, destacando el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la organización del evento.

En un acto celebrado en la Torre Trump de Nueva York, junto al mandatario estadounidense y varias figuras del fútbol internacional, Infantino afirmó que "el sueño americano se hizo realidad" gracias al Mundial, que por primera vez reunió a 48 selecciones y se disputó de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

Lee además
Jayden Adams (centro), de la selección de Sudáfrica, pasa el balón durante un partido del Mundial contra México, el 11 de junio de 2026.
FÚTBOL

Hallan muerto a Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026
Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona a un strike de swing durante la cuarta entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium el 11 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.
Béisbol

Dodgers retrasan el regreso de Shohei Ohtani al montículo por molestias en la rodilla

"Unimos al mundo", expresó el dirigente suizo, quien elogió repetidamente a Trump y aseguró que el torneo "no habría sido un éxito tan increíble sin su apoyo". Por su parte, el presidente estadounidense calificó la competición como "uno de los mayores eventos deportivos de todos los tiempos" y deseó suerte a Argentina y España antes de la final del domingo en el MetLife Stadium.

Récord de asistencia y estadios llenos

Infantino destacó que la edición 2026 rompió todos los registros de asistencia. La FIFA estima que el campeonato cerrará con alrededor de 6,7 millones de espectadores, la cifra más alta en la historia de los Mundiales, además de registrar estadios prácticamente llenos durante los 102 partidos disputados hasta ahora.

El dirigente señaló que, pese a las preocupaciones previas por el alto precio de las entradas y las políticas migratorias en Norteamérica, millones de aficionados viajaron para vivir el torneo.

"Millones de personas se reunieron de forma pacífica y alegre para celebrar una comunidad. Ese es el mensaje más fuerte que deja este Mundial y sobre el que debemos construir el futuro", afirmó.

El fútbol como herramienta de unión

Horas antes, Infantino participó en una sesión especial de las Naciones Unidas dedicada a la salud mental juvenil, donde llevó uno de los balones oficiales de la final entre Argentina y España y lo describió como "un objeto mágico con el poder de unir al mundo".

El presidente de la FIFA insistió en que el fútbol ha demostrado ser un lenguaje universal capaz de superar barreras culturales, políticas e idiomáticas.

"En dos días sabremos si Argentina o España será campeona del mundo. Pero ya sabemos que el fútbol es mucho más que el deporte más popular del planeta: es un idioma universal que reúne a todos", afirmó.

Un torneo con polémicas fuera del campo

Aunque el Mundial transcurrió sin incidentes graves de seguridad, también estuvo marcado por algunas controversias. Una de ellas fue la decisión de Infantino de levantar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una recomendación pública de Trump, medida que generó críticas internacionales.

Además, el Gobierno británico solicitó a la FIFA investigar a la selección argentina después de que sus jugadores exhibieran una pancarta reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

Aun así, Infantino sostuvo que el balance general del torneo es ampliamente positivo y reiteró el compromiso de la FIFA para impulsar programas relacionados con la salud mental y el desarrollo de los jóvenes a través del deporte.

Temas
Te puede interesar

Conor McGregor confirma grave lesión de rodilla y apunta a volver en 2027

Antonelli conquista Spa y da un golpe al Mundial tras el abandono de Russell

La batalla Argentina-España por el Mundial alcanza las bellas artes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Con la bandera cubana sobre los hombros, Luisma avanza por la terminal aérea al inicio de una nueva etapa de su vida.
OPOSICIÓN CUBANA

Llega a Miami el artista visual contestatario Luis Manuel Otero Alcántara

Mauro Menéndez en una fotografía que su madre, Aylín Mujica, colgó en Instagram en su honor.
DUELO

Aylín Mujica sobre muerte de su primogénito: "Hoy mi corazón está devastado"

Agentes de la Guardia Nacional de México removieron algunos escombros que dejó el sismo del 17 de julio, sin víctimas.   
SIN VÍCTIMAS

137 réplicas en ocho horas reporta México tras el fuerte sismo que estremeció a países vecinos

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, reacciona tras la derrota en el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra, disputado en el Miami Stadium de Miami el 18 de julio de 2026. 
Fútbol

Mbappé hace historia y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

Rudolph Moise, candidato el Congreso por Florida.
ELECCIONES 2026

"Hay que bajar el Medicare a los 55 años": candidato demócrata al Congreso por Florida

Te puede interesar

Luis Manuel Otero Alcántara hace el gesto de la “L” de libertad al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami, donde fue recibido por familiares, activistas y miembros del exilio cubano
A SU LLEGADA

Luis Manuel Otero Alcántara: "El 90% de mi energía estará dedicada a luchar por una Cuba libre"

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Rudolph Moise, candidato el Congreso por Florida.
ELECCIONES 2026

"Hay que bajar el Medicare a los 55 años": candidato demócrata al Congreso por Florida

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estrecha la mano de la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, durante una reunión en Moscú el 19 de julio de 2026.
RELACIONES

Putin recibe por segunda vez en menos de un año a jefa de la diplomacia de Corea del Norte

Captura de la cuenta de Twitter @bomberosPE que muestra los daños ocasionados tras un seísmo en un edificio de la calle Mariscal Castilla de Yurimaguas, Perú.
SUCESOS

Sismo en Perú deja seis víctimas fatales y decenas de viviendas destruidas

Van Ardi, Armenia.
VIAJES

Vino armenio: una antigua tradición que vive un renacimiento moderno