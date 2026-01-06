martes 6  de  enero 2026
Fútbol Americano

Inicio de semana turbulento en la NFL: cuatro entrenadores despedidos y Mike McDaniel en la mira

Falcons, Raiders, Cardinals y Browns despiden a sus entrenadores tras quedar fuera de playoffs y Mike McDaniel podría sumarse a la lista.

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Lions de Detroit en el Ford Field, el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.&nbsp;

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Lions de Detroit en el Ford Field, el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan. 

Gregory Shamus / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El llamado “lunes negro” volvió a sacudir a la NFL tras el cierre de la temporada regular. Cuatro franquicias decidieron prescindir de sus entrenadores en jefe luego de quedarse fuera de los playoffs, confirmando que el margen de error en la liga es cada vez más reducido.

Los Atlanta Falcons fueron los primeros en mover ficha al despedir a Raheem Morris la misma noche del domingo, apenas horas después de vencer a los New Orleans Saints por 19-17. A pesar del triunfo, Atlanta cerró la temporada con marca de 8-9, insuficiente para avanzar a la postemporada.

Lee además
Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta
El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.
TENIS

Novak Djokovic anuncia su baja del ATP 250 de Adelaida

El lunes, el carrusel de despidos tomó mayor velocidad. Las Vegas Raiders cesaron a Pete Carroll, quien apenas duró una temporada al frente del equipo y terminó con un balance de 3-14, uno de los peores registros de la liga. A sus 74 años, Carroll dejó el cargo con una trayectoria histórica que incluye un Super Bowl con los Seattle Seahawks, pero ni su experiencia ni una victoria final ante los Chiefs evitaron su salida.

También dijeron adiós Jonathan Gannon en los Arizona Cardinals, tras tres años y un balance de 15-36, y Kevin Stefanski en los Cleveland Browns, quien cerró su sexta temporada con marca de 5-12. Ni siquiera sus dos premios al Entrenador del Año, obtenidos en 2020 y 2023, fueron suficientes para sostener su puesto.

Mike McDaniel (3)
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.

¿Mike McDaniel, el próximo en la lista?

En medio de este escenario, otro nombre empieza a generar debate en la liga: Mike McDaniel, entrenador de los Miami Dolphins. Aunque no ha sido despedido, su continuidad podría entrar en discusión tras una temporada marcada por la irregularidad y una nueva ausencia en playoffs, pese al talento ofensivo del equipo.

McDaniel llegó a Miami con una propuesta innovadora y grandes expectativas, pero los Dolphins no lograron consolidarse en los momentos clave, reavivando dudas sobre si el proyecto ha alcanzado su techo competitivo. En una NFL donde los resultados inmediatos pesan más que los procesos, su nombre aparece como uno de los que podría sumarse a la lista de entrenadores en la cuerda floja.

El “lunes negro” vuelve a confirmar una realidad implacable: en la NFL no hay pasado que garantice el futuro. Ni los anillos, ni los premios individuales, ni las promesas de largo plazo aseguran continuidad cuando los playoffs quedan fuera del horizonte.

Temas
Te puede interesar

La suculenta oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla

Entrenador del Barcelona reconoce que el club no puede pagar "cientos de millones por jugadores"

Revelan los montos que se llevarán los ganadores del Abierto de Australia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

Jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. video
TENSIONES

Delcy Rodríguez, quien habría entregado a Maduro, ocupa presidencia de Venezuela

Te puede interesar

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset.
TESORO

EEUU logra histórico acuerdo en materia fiscal en el comercio mundial

Carlos Giménez, congresista federal. 
VENEZUELA

Carlos Giménez alerta sobre maniobras dilatorias del chavismo y pide elecciones en Venezuela en "meses"

El presidente electo de Venezuela-Edmundo Gonzáñez Urrutia.
VENEZUELA

Edmundo González Urrutia: Las transiciones "no son lineales ni simples"

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

Cuba publica la lista oficial de militares fallecidos durante captura de Maduro