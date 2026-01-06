Inicio de semana turbulento en la NFL: cuatro entrenadores despedidos y Mike McDaniel en la mira

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Lions de Detroit en el Ford Field, el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.

El llamado “lunes negro” volvió a sacudir a la NFL tras el cierre de la temporada regular. Cuatro franquicias decidieron prescindir de sus entrenadores en jefe luego de quedarse fuera de los playoffs, confirmando que el margen de error en la liga es cada vez más reducido.

Los Atlanta Falcons fueron los primeros en mover ficha al despedir a Raheem Morris la misma noche del domingo, apenas horas después de vencer a los New Orleans Saints por 19-17. A pesar del triunfo, Atlanta cerró la temporada con marca de 8-9, insuficiente para avanzar a la postemporada.

El lunes, el carrusel de despidos tomó mayor velocidad. Las Vegas Raiders cesaron a Pete Carroll, quien apenas duró una temporada al frente del equipo y terminó con un balance de 3-14, uno de los peores registros de la liga. A sus 74 años, Carroll dejó el cargo con una trayectoria histórica que incluye un Super Bowl con los Seattle Seahawks, pero ni su experiencia ni una victoria final ante los Chiefs evitaron su salida.

También dijeron adiós Jonathan Gannon en los Arizona Cardinals, tras tres años y un balance de 15-36, y Kevin Stefanski en los Cleveland Browns, quien cerró su sexta temporada con marca de 5-12. Ni siquiera sus dos premios al Entrenador del Año, obtenidos en 2020 y 2023, fueron suficientes para sostener su puesto.

¿Mike McDaniel, el próximo en la lista?

En medio de este escenario, otro nombre empieza a generar debate en la liga: Mike McDaniel, entrenador de los Miami Dolphins. Aunque no ha sido despedido, su continuidad podría entrar en discusión tras una temporada marcada por la irregularidad y una nueva ausencia en playoffs, pese al talento ofensivo del equipo.

McDaniel llegó a Miami con una propuesta innovadora y grandes expectativas, pero los Dolphins no lograron consolidarse en los momentos clave, reavivando dudas sobre si el proyecto ha alcanzado su techo competitivo. En una NFL donde los resultados inmediatos pesan más que los procesos, su nombre aparece como uno de los que podría sumarse a la lista de entrenadores en la cuerda floja.

El “lunes negro” vuelve a confirmar una realidad implacable: en la NFL no hay pasado que garantice el futuro. Ni los anillos, ni los premios individuales, ni las promesas de largo plazo aseguran continuidad cuando los playoffs quedan fuera del horizonte.