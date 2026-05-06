miércoles 6  de  mayo 2026
VIAJES

Inter Miami, uno de los 5 equipos que generan los viajes más grandes de hinchas en 2026

El Inter Miami en poco tiempo logró que su fanaticada se movilizara a otras ciudades para alentarlos

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

GIORGIO VIERA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La pasión que desata el fútbol traspasa fronteras y, una vez más, quedará demostrado en todo el globo terráqueo con el inicio del Mundial 2026. El desplazamiento de grandes masas de hinchas a las sedes del campeonato convertirá en un pandemónium los aeropuertos.

Pero, ya en 2026, viajar detrás de un equipo es una forma de turismo en sí misma. No se trata solo de ver un partido, sino de seguir calendarios completos y organizar vacaciones alrededor de estadios y finales. Paquetes especiales, vuelos llenos de camisetas y hoteles ocupados por hinchas son parte del paisaje en las grandes citas del año.

Lee además
Lionel Messi, del Inter Miami CF, controla el balón durante un partido de la MLS ante el New York City FC en el Yankee Stadium, el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.
FÚTBOL

Messi busca saldar una deuda pendiente en su partido 100 con el Inter Miami
El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, reacciona tras fallar un disparo a puerta durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) ante el New England Revolution en el Nu Stadium de Miami, el 25 de abril de 2026.
Fútbol

Inter Miami empató y continúa sin victorias en su nuevo estadio

Algunas fanaticadas son tan numerosas y constantes que pueden cambiar por completo la dinámica de una ciudad durante varios días. Estos cinco equipos están entre los que más movimiento de aficionados generan hoy en el mapa de viajes deportivos.

1. Inter Miami

Inter Miami se transformó en poco tiempo en un equipo capaz de movilizar hinchas más allá de su propia ciudad. Sus partidos importantes llenan vuelos tanto hacia su estadio como hacia las sedes donde juega como visitante.

Aficionados que antes nunca habían considerado viajar por fútbol hoy organizan escapadas enteras para ver un solo partido de la temporada. Además de quienes viven cerca, muchos viajeros internacionales aprovechan el calendario del equipo como excusa para hacer su primer viaje deportivo.

2. Real Madrid

Real Madrid lleva décadas siendo uno de los clubes que más aficionados desplaza por el mundo. Cada fase eliminatoria en competencias internacionales implica miles de hinchas moviéndose de ciudad en ciudad para seguir al equipo.

Es habitual que, en semanas de grandes partidos, aumente la demanda de vuelos y alojamiento hacia la sede del encuentro. Para muchos seguidores, asistir al menos una vez a un partido importante del club se convierte en el centro de su plan de viajes del año.

3. FC Barcelona

El FC Barcelona también genera un flujo constante de viajeros que se mueven para ver jugar al equipo, tanto en casa como fuera. Muchos aficionados combinan varios partidos seguidos y convierten el calendario de los culés en una ruta de viaje personal.

Cuando llegan partidos decisivos, es normal ver aviones cargados de hinchas que llenan sectores completos de los estadios rivales. Para las ciudades anfitrionas, la visita del club suele significar un pico puntual de turismo deportivo fácil de detectar en reservas y ocupación.

4. Boca Juniors

Boca Juniors demuestra cómo su fanaticada puede convertir un partido fuera de Argentina en un acontecimiento regional. En finales y partidos claves de torneos internacionales, miles de hinchas viajan para seguir al equipo, aunque eso implique cambios de moneda, escalas y largos trayectos.

La presencia de sus aficionados se nota en aeropuertos, fronteras terrestres y hoteles, que se llenan de camisetas y banderas. Muchos organizan su año para poder estar presentes en al menos uno de esos grandes partidos lejos de casa.

5. Selección de fútbol de México

La selección mexicana es conocida por la cantidad de hinchas que lleva a los estadios fuera de su territorio. En torneos organizados en otros países, su afición suele dominar en número incluso cuando no juegan “en casa”.

Esto se traduce en vuelos completos, paquetes específicos y ciudades enteras teñidas de los colores de la selección durante varios días. Seguir al equipo nacional se convierte, para muchos, en la motivación principal para cruzar fronteras y sumar nuevos destinos a su lista de viajes.

FUENTE: Con información de purosviajes.com

Temas
Te puede interesar

Messi anota en su juego 100 en Miami, pero no puede evitar la caída del Inter

El Deportivo: Messi pierde en su centenario, historia en el Derby de Kentucky y LaLiga sigue sin definirse

"Es de una calidad superior" Trump justifica duplicación de costos del salón de baile

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria

Una lancha ambulancia visitó al cruceros este martes 5 de mayo que está fondeado frente al puerto de Cabo Verde. (AFP)
CRISIS EN ALTA MAR

Evacuan a personal enfermo del crucero con brote de hantavirus para ser atendidos en Países Bajos

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

El programa de inmigración oficial anualmente rifa 50 mil visas de residencia permanente o Green Cards
INMIGRACIÓN

Solicitud o renovación de Green Card sería revisada por USCIS para descartar deficiencias previas

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

Te puede interesar

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.
OBITUARIO

Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente