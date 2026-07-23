Inter Miami amarga el debut de Robert Lewandowski con un triunfo sobre Chicago Fire

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF saluda a Robert Lewandowski #9 del Chicago Fire tras el partido de la MLS entre el Inter Miami CF y el Chicago Fire FC en el Nu Stadium el 22 de julio de 2026 en Miami, Florida.

El Inter Miami mantuvo su gran momento en la MLS al derrotar 3-2 al Chicago Fire este miércoles, en un partido marcado por el debut del delantero polaco Robert Lewandowski con el conjunto local y por el gol del triunfo de Preston Plambeck en los minutos finales.

El joven Plambeck anotó su primer gol como profesional en la MLS al minuto 87, aprovechando un rebote que dejó el portero Chris Brady tras un remate de Luis Suárez. El uruguayo volvió a ser determinante con un doblete, luego de haber firmado un triplete en el último encuentro del club antes del parón por el Mundial.

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Chicago abrió el marcador en el minuto 18 gracias a un insólito autogol del guardameta Rocco Ríos Novo. Un pase retrasado del defensor Ian Fray terminó escapándose entre las piernas del arquero argentino, que falló en su intento por controlar el balón.

Suárez igualó desde el punto penal al 27, pero el Fire recuperó la ventaja antes de que el sudafricano Puso Dithejane, recién ingresado al campo, anotara su primer gol en la MLS para establecer el 2-2 al minuto 67.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Plambeck apareció para darle a las "Garzas" su quinta victoria consecutiva y consolidar el buen momento del equipo, que mejoró su registro a 10 triunfos, dos derrotas y cuatro empates.

El esperado estreno de Lewandowski, fichado por Chicago el pasado 29 de junio, no pudo terminar con una celebración. El delantero de 37 años disputó finalmente su primer partido en la MLS tras el aplazamiento del compromiso anterior del Fire por problemas de calidad del aire en Chicago.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul no participaron con el Inter Miami tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial del pasado domingo.

Chicago, que vio cortada una racha de tres victorias consecutivas, también podría perder próximamente a su goleador Hugo Cuypers, máximo anotador de la MLS con 13 tantos, quien estaría cerca de incorporarse al Monterrey de la Liga MX.