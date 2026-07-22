Casemiro llega al Inter Miami, pero la MLS abre una investigación por presunta manipulación

El centrocampista brasileño #05 Casemiro hace gestos durante una sesión de entrenamiento en el centro de entrenamiento Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey, el 3 de julio de 2026, antes del partido de fútbol entre Brasil y Noruega en la fase final del torneo del Mundial 2026.

El Inter Miami confirmó este miércoles el fichaje del mediocampista brasileño Casemiro, quien llega como agente libre tras finalizar su etapa con el Manchester United. Sin embargo, apenas minutos después del anuncio, la Major League Soccer (MLS) informó que abrió una investigación contra el club por una presunta irregularidad en el proceso de contratación.

Casemiro, de 34 años, disputó 91 partidos con la selección de Brasil y conquistó cinco títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid antes de pasar cuatro temporadas en el Manchester United. Ahora compartirá vestuario con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en un equipo que sigue reforzándose con figuras de talla internacional.

El propietario gerente del Inter Miami, Jorge Mas, aseguró que la llegada del brasileño refleja la ambición del club de consolidarse como una referencia tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Por su parte, David Beckham, copropietario de la franquicia, destacó el espíritu ganador del volante y celebró que haya elegido Miami para continuar su carrera.

El centrocampista brasileño Casemiro, del Manchester United, celebra luego de anotar un gol durante un partido de la Europa League, el 8 de mayo de 2025. AFP

No obstante, la MLS anunció que revisa una denuncia por posible "tampering" o manipulación, relacionada con el sistema de derechos de descubrimiento, mecanismo que otorga prioridad a un club para negociar con determinados futbolistas. Los Angeles Galaxy poseía esos derechos sobre Casemiro y, aunque ambas organizaciones alcanzaron un acuerdo de compensación, la liga investigará si Inter Miami inició contactos antes de lo permitido.

No es la primera vez que el club de Florida enfrenta un proceso de este tipo. En 2020 fue sancionado con una multa de dos millones de dólares por incumplir las normas del tope salarial durante la incorporación del francés Blaise Matuidi. Mientras avanza la investigación, Casemiro ya se suma al ambicioso proyecto deportivo del vigente campeón de la MLS Cup.