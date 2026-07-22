miércoles 22  de  julio 2026
Baloncesto

¿Error o pista? Miami Heat publica por accidente un video sobre LeBron James

El Miami Heat publicó por error un video de presentación de LeBron James y desató los rumores sobre su posible regreso a la franquicia de South Beach

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Mientras todo el mundo del baloncesto espera la decisión de LeBron James sobre su futuro, el Miami Heat protagonizó un llamativo desliz que disparó los rumores sobre un posible regreso del cuatro veces campeón de la NBA.

El canal oficial de YouTube del Heat publicó brevemente un video titulado "LeBron James Introductory Press Conference", programado para el próximo 27 de julio. La publicación fue eliminada pocos minutos después, pero no antes de que usuarios captaran imágenes y las compartieran en redes sociales.

Lee además
El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana
Jonte Adrian Jack, de 44 años, presunto responsable y la víctima Evan Motlong.
ATAQUE 

Dueño de dos pitbulls enfrenta graves cargos tras ataque a un corredor y su perro en Wynwood

Ante la ola de especulaciones, la franquicia emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.

"Fue un error del departamento de redes sociales del Heat mientras preparaba la posibilidad de que LeBron eligiera a Miami. Pero no hay ninguna validez en ello en este momento", explicó el equipo al periodista Anthony Chiang, del Miami Herald.

Miami sigue siendo una opción para LeBron

El regreso a South Beach figura entre los destinos que más suenan para el máximo anotador en la historia de la NBA. James defendió la camiseta del Heat entre 2010 y 2014, etapa en la que conquistó sus dos primeros campeonatos de la NBA y fue elegido dos veces MVP de las Finales.

Durante sus cuatro temporadas en Miami disputó 294 partidos, con promedios de 26,9 puntos, 7,6 rebotes, 6,7 asistencias y 1,7 robos por encuentro.

Pat Riley alimentó las especulaciones

El presidente de operaciones del Heat, Pat Riley, ha insistido en que la organización será paciente mientras LeBron decide el último destino de su carrera. Sin embargo, la semana pasada dejó una frase que muchos interpretaron como un guiño a una posible incorporación.

"Aterrizamos un avión. Ahora hay otro que tenemos que aterrizar", comentó Riley durante la presentación oficial de Giannis Antetokounmpo, unas declaraciones que reavivaron las especulaciones sobre el regreso del histórico alero.

Aunque el Heat negó que el video filtrado confirme un acuerdo, el incidente solo aumentó la expectativa alrededor de una de las decisiones más importantes del mercado de agentes libres de la NBA.

Temas
Te puede interesar

Quiénes son Andrew y Tristan Tate, detenidos en Miami ante un pedido de extradición británico

Depresión tropical amenaza a Florida con lluvias, inundaciones y mar peligroso

Gasolina en Florida sube 13 centavos y roza los $4 por galón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.
DEBILITAMIENTO

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de Godzilla x Kong: The New Empire en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.
OBITUARIO

Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en accidente automovilístico

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa

Te puede interesar

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
JUICIO

Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal de Nueva York

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Bernie Navarro, y la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.
MIAMI

Torre de la Libertad recibe monumento por los 200 años de relaciones entre Perú y EEUU

El cantante estadounidense D4vd compareció ante el Tribunal Penal Central Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles el 20 de abril de 2026
POLÉMICA

Testigo asegura que cuerpo hallado en auto del cantante D4vd era irreconocible

Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.
DEBILITAMIENTO

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo