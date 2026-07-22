¿Error o pista? Miami Heat publica por accidente un video sobre LeBron James

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.

Mientras todo el mundo del baloncesto espera la decisión de LeBron James sobre su futuro, el Miami Heat protagonizó un llamativo desliz que disparó los rumores sobre un posible regreso del cuatro veces campeón de la NBA.

El canal oficial de YouTube del Heat publicó brevemente un video titulado "LeBron James Introductory Press Conference", programado para el próximo 27 de julio. La publicación fue eliminada pocos minutos después, pero no antes de que usuarios captaran imágenes y las compartieran en redes sociales.

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Ante la ola de especulaciones, la franquicia emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.

"Fue un error del departamento de redes sociales del Heat mientras preparaba la posibilidad de que LeBron eligiera a Miami. Pero no hay ninguna validez en ello en este momento", explicó el equipo al periodista Anthony Chiang, del Miami Herald.

This YouTube test was posted by the Miami Heat…



“miamiheat Introductory

Press conference for LeBron James welcoming him back as a member of the Miami HEAT” pic.twitter.com/mEylwE6rW9 — (@HeatvsHaters) July 22, 2026

Miami sigue siendo una opción para LeBron

El regreso a South Beach figura entre los destinos que más suenan para el máximo anotador en la historia de la NBA. James defendió la camiseta del Heat entre 2010 y 2014, etapa en la que conquistó sus dos primeros campeonatos de la NBA y fue elegido dos veces MVP de las Finales.

Durante sus cuatro temporadas en Miami disputó 294 partidos, con promedios de 26,9 puntos, 7,6 rebotes, 6,7 asistencias y 1,7 robos por encuentro.

Pat Riley alimentó las especulaciones

El presidente de operaciones del Heat, Pat Riley, ha insistido en que la organización será paciente mientras LeBron decide el último destino de su carrera. Sin embargo, la semana pasada dejó una frase que muchos interpretaron como un guiño a una posible incorporación.

"Aterrizamos un avión. Ahora hay otro que tenemos que aterrizar", comentó Riley durante la presentación oficial de Giannis Antetokounmpo, unas declaraciones que reavivaron las especulaciones sobre el regreso del histórico alero.

Aunque el Heat negó que el video filtrado confirme un acuerdo, el incidente solo aumentó la expectativa alrededor de una de las decisiones más importantes del mercado de agentes libres de la NBA.