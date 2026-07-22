Jugador de los Athletics necesita cirugía tras sufrir una ruptura de testículo

Joshua Kuroda-Grauer #44 de los Athletics yace en la caja de bateo tras ser golpeado por una bola de foul contra los Arizona Diamondbacks durante la quinta entrada en el Chase Field el 20 de julio de 2026 en Phoenix, Arizona.

Lo que comenzó como una noche inolvidable para Joshua Kuroda-Grauer terminó convirtiéndose en una de las lesiones más inusuales y dolorosas de la temporada en las Grandes Ligas.

Los Athletics anunciaron este martes que el infielder novato fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después de sufrir una ruptura de testículo, una lesión que requirió cirugía de emergencia.

El incidente ocurrió durante la victoria de Oakland por 5-2 sobre los Arizona Diamondbacks el lunes. En un turno al bate, Kuroda-Grauer conectó un foul que rebotó violentamente en el mango del bate antes de impactarlo directamente en la zona genital.

Joshua Kuroda-Grauer left Monday's game due to a testicular contusion.pic.twitter.com/Ow4a9jk3uB — Underdog MLB (@UnderdogMLB) July 21, 2026

El pelotero cayó de inmediato al suelo por el dolor, aunque logró recuperarse momentáneamente para completar el turno y conectar un sencillo al jardín central. Sin embargo, esa sería su última aparición en el encuentro, siendo sustituido por Donovan Walton tanto en la alineación como en la tercera base.

Inicialmente, el club informó que el jugador abandonó el compromiso debido a una contusión testicular, pero los exámenes posteriores revelaron una lesión mucho más grave. La organización confirmó que el novato sufrió una ruptura de testículo y que ya fue sometido a una intervención quirúrgica.

La lesión empañó una jornada que hasta ese momento había sido histórica para Kuroda-Grauer. En la segunda entrada había conectado el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas, dándole ventaja de 1-0 a los Athletics en apenas su juego número 16 en las Mayores.

Por ahora, Oakland no ha ofrecido un tiempo estimado para su recuperación, aunque se espera que pueda regresar una vez complete el proceso de rehabilitación tras la cirugía.