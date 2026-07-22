miércoles 22  de  julio 2026
Béisbol

Angels despiden a un scout tras ser acusado de grabar ilegalmente a rivales

Los Angels despidieron al scout Justin "Boomer" Prinstein tras ser acusado de grabar a entrenadores de los Rockies, en un caso que reaviva el debate sobre el espionaje en la MLB

Jo Adell #7 de los Angelinos de Los Ángeles reacciona con sus compañeros tras ganar el partido con un hit en la última entrada contra los Cardenales de San Luis en el Angel Stadium de Anaheim&nbsp;

Jo Adell #7 de los Angelinos de Los Ángeles reacciona con sus compañeros tras ganar el partido con un hit en la última entrada contra los Cardenales de San Luis en el Angel Stadium de Anaheim 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Angels despidieron al scout profesional Justin "Boomer" Prinstein luego de que fuera visto grabando con un teléfono celular a entrenadores de los Colorado Rockies durante un partido de esta temporada, según reveló The Athletic.

De acuerdo con el informe, Prinstein fue descubierto en las gradas del Coors Field por un integrante de la organización de Colorado mientras filmaba al cuerpo técnico de los Rockies antes de una serie de tres juegos disputada entre el 1 y el 3 de junio en Los Ángeles.

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Aunque los scouts tienen permitido grabar videos para sus labores de evaluación, las Grandes Ligas (MLB) prohíben el uso de tecnología para robar o descifrar señas de los equipos rivales.

Los Angels actuaron de inmediato

Tras detectar la situación, los Rockies notificaron a la MLB, que posteriormente informó a los Angels. Según The Athletic, el entonces gerente general Perry Minasian despidió de inmediato a Prinstein y ofreció disculpas a la directiva de Colorado.

Las fuentes consultadas por el medio señalan que la franquicia angelina no enfrentaría sanciones disciplinarias, ya que tanto los Angels como los Rockies consideran que el scout actuó por cuenta propia y sin autorización del club.

Ni la MLB, ni las dos organizaciones involucradas, ni el propio Prinstein realizaron comentarios sobre el caso.

También habría grabado a los Padres

El reporte añade que Prinstein también fue visto grabando el dugout de los San Diego Padres cuando los Angels visitaron esa ciudad en abril. Sin embargo, no está claro si los Padres o la propia organización angelina tenían conocimiento de ese incidente.

Prinstein, de 42 años, había sido contratado por los Angels en diciembre. Anteriormente trabajó como scout internacional de los Cincinnati Reds en 2023 y pasó dos temporadas con equipos de la KBO, la liga profesional de Corea del Sur.

Además, era conocido en redes sociales por utilizar el usuario @TheBaseballSpy ("El Espía del Béisbol") en X y por haber conducido un pódcast con el mismo nombre.

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