Inter Miami busca su primera final de MLS Cup tras una temporada histórica y récord de 56 partidos

El argentino Lionel Messi (10) y el español Jordi Alba, del Inter Miami, celebran luego de un gol ante el D.C. United, el 20 de septiembre de 2025.

Inter Miami se prepara para disputar el partido más importante de su corta historia. Este sábado, desde las 20 (hora argentina), el equipo enfrentará a New York City FC en el Chase Stadium por la final de la Conferencia Este, marcando su debut absoluto en esta instancia y coronando una temporada completamente histórica.

El club de Florida estableció un récord absoluto en la MLS al disputar 56 partidos oficiales en una misma temporada —la cifra más alta registrada por un equipo de la liga—, un indicador del alcance y la ambición del proyecto deportivo.

FÚTBOL Estos son los cuatro finalistas de la MLS en la presente temporada

FÚTBOL Mascherano asegura que el Inter Miami no es mejor sin Luis Suárez

Mascherano: “El fútbol es de los jugadores”

El entrenador Javier Mascherano destacó la importancia de la preparación para este tramo final:

“Trataremos de preparar el partido de la mejor manera y equivocarnos lo menos posible. El fútbol es de los jugadores.”

Una victoria este sábado impulsaría a Inter Miami a la MLS Cup, donde enfrentaría al ganador de la final del Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

Una campaña excepcional en todas las competiciones

El recorrido del equipo en 2025 ha sido sobresaliente:

MLS (temporada regular): 3º puesto en el Este.

Playoffs: victorias sobre Nashville SC y FC Cincinnati para alcanzar su primera final de Conferencia.

Concacaf Champions Cup: primeras semifinales del club.

Mundial de Clubes: primera victoria de un club de Concacaf sobre un rival UEFA (2-1 vs. Porto).

Leagues Cup: segunda final en tres temporadas.

Además, Inter Miami podría llegar a disputar 58 partidos si avanza a la final de la MLS Cup, superando ampliamente el anterior récord de LAFC (53 en 2023).

Compromiso, ambición y crecimiento institucional

El propietario Jorge Mas elogió la identidad competitiva del plantel:

“Construimos este equipo para los grandes momentos. Estamos aquí para ganar trofeos.

Mientras tanto, el director deportivo Guillermo Hoyos remarcó el esfuerzo colectivo de la plantilla y el cuerpo técnico:

“Alcanzar la final de Conferencia es un hito. Competimos al máximo en cada torneo y estamos muy orgullosos del crecimiento del club.”

Lionel Messi (76) El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025. JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP

Messi, figura total en los playoffs

En el plano individual, Lionel Messi volvió a ser determinante. El argentino estableció un nuevo récord en los playoffs de la MLS Cup con 12 contribuciones de gol, superando las marcas históricas de Ante Razov y Carlos Ruiz (10).

El futuro: un estadio revolucionario

La institución también mira hacia adelante. El club anunció que el Miami Freedom Park abrirá sus puertas el 4 de abril de 2026, un complejo que incluirá: el parque público más grande del sur de Florida, zonas comerciales, restaurantes, hoteles, áreas recreativas.

El proyecto consolida la apuesta del club por el desarrollo integral y el arraigo comunitario.