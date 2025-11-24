Suárez asume de forma "admirable" su rol de suplente, asegura Mascherano

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

MIAMI.- El entrenador del Inter Miami , Javier Mascherano , aplaudió la actitud de su delantero Luis Suárez después de su inusual suplencia en la victoria del domingo en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS .

En lugar de la veterana figura uruguaya, dupla habitual de Lionel Messi en ataque, Mascherano se decantó por el joven Mateo Silvetti , que fue clave en la goleada 4-0 frente al FC Cincinnati con un tanto y una asistencia.

"Para mí no es una decisión fácil cuando tienes que sacar a un jugador como Luis, con su trayectoria y la importancia que tiene en el equipo y en el club", dijo 'El Jefecito' sobre su excompañero en el Barcelona.

Las dudas alrededor del once de Mascherano surgieron después de que, con Silvetti como titular, el Inter goleara también por 4-0 al Nashville SC la semana pasada en la primera ronda de playoffs.

Ese día Suárez cumplió un juego de sanción por haber golpeado a un jugador del Nashville en el partido anterior.

Este domingo Mascherano apostó por la misma fórmula ofensiva, lo que implicó sentar a Suárez, socio histórico de Messi y uno de los jugadores de mayor peso en el vestuario.

"Sacar a un jugador que ha hecho 600 goles en su carrera nunca es fácil (...) Pero también tengo que decir que es admirable cómo él tomó la decisión", señaló el entrenador en la sala de prensa del TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

"Muchas veces cuando tienes que tomar estas decisiones puede ser que del otro lado sea difícil entenderlo", recordó. "Lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera y estuvo siempre detrás".

"Creo que ha mostrado la grandeza que tiene como jugador y como persona", dijo el técnico argentino sobre Suárez que, a los 38 años, no tiene asegurada la continuidad en Miami tras una temporada en la que se desplomaron sus registros goleadores.

Jenni Hermoso se corona en México

Las Amazonas de Tigres, de la delantera española Jenni Hermoso, se consagraron campeonas este domingo del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México, al vencer 1-0 al América en el partido de vuelta de la final jugado en el estadio Universitario, en Monterrey.

Tigres ganó la serie con marcador global de 4-3 luego de una resurrección milagrosa en el choque de ida, cuando en su visita a la Ciudad de México se levantaron de un 3-0 en contra para igualar la llave 3-3.

"Después del jueves (ida), creo que todo es posible, que te puede cambiar la vida en un instante. ¡Qué maña (habilidad) tuvimos ese día para sacar el 3-0! La gente ya daba por muerto a Tigres", dijo Hermoso en medio de las celebraciones.

FUENTE: AFP