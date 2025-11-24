lunes 24  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Suárez asume de forma "admirable" su rol de suplente, asegura Mascherano

El director técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, señaló que el atacante Luis Suárez comprendió la necesidad del equipo en la actualidad

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, aplaudió la actitud de su delantero Luis Suárez después de su inusual suplencia en la victoria del domingo en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

En lugar de la veterana figura uruguaya, dupla habitual de Lionel Messi en ataque, Mascherano se decantó por el joven Mateo Silvetti, que fue clave en la goleada 4-0 frente al FC Cincinnati con un tanto y una asistencia.

Lee además
Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
Fútbol

Lionel Messi lidera el equipo ideal de la MLS 2025 tras ganar la Bota de Oro con Inter Miami
El delantero argentino del Inter de Miami, Lionel Messi, celebra su primer gol durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el DC United en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami de Lionel Messi afronta un partido con obligación de ganar en los playoffs

"Para mí no es una decisión fácil cuando tienes que sacar a un jugador como Luis, con su trayectoria y la importancia que tiene en el equipo y en el club", dijo 'El Jefecito' sobre su excompañero en el Barcelona.

Embed

Las dudas alrededor del once de Mascherano surgieron después de que, con Silvetti como titular, el Inter goleara también por 4-0 al Nashville SC la semana pasada en la primera ronda de playoffs.

Ese día Suárez cumplió un juego de sanción por haber golpeado a un jugador del Nashville en el partido anterior.

Este domingo Mascherano apostó por la misma fórmula ofensiva, lo que implicó sentar a Suárez, socio histórico de Messi y uno de los jugadores de mayor peso en el vestuario.

"Sacar a un jugador que ha hecho 600 goles en su carrera nunca es fácil (...) Pero también tengo que decir que es admirable cómo él tomó la decisión", señaló el entrenador en la sala de prensa del TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

"Muchas veces cuando tienes que tomar estas decisiones puede ser que del otro lado sea difícil entenderlo", recordó. "Lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera y estuvo siempre detrás".

"Creo que ha mostrado la grandeza que tiene como jugador y como persona", dijo el técnico argentino sobre Suárez que, a los 38 años, no tiene asegurada la continuidad en Miami tras una temporada en la que se desplomaron sus registros goleadores.

Jenni Hermoso se corona en México

Las Amazonas de Tigres, de la delantera española Jenni Hermoso, se consagraron campeonas este domingo del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México, al vencer 1-0 al América en el partido de vuelta de la final jugado en el estadio Universitario, en Monterrey.

Tigres ganó la serie con marcador global de 4-3 luego de una resurrección milagrosa en el choque de ida, cuando en su visita a la Ciudad de México se levantaron de un 3-0 en contra para igualar la llave 3-3.

"Después del jueves (ida), creo que todo es posible, que te puede cambiar la vida en un instante. ¡Qué maña (habilidad) tuvimos ese día para sacar el 3-0! La gente ya daba por muerto a Tigres", dijo Hermoso en medio de las celebraciones.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Inter Miami hace historia y avanza por primera vez en playoffs

Inter Miami anuncia la fecha de apertura para su nuevo estadio

Inter Miami de Lionel Messi se juega el boleto y mucho más en Cincinnati

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino