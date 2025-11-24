Con un Messi inspirado, Inter Miami avanza por primera vez a la final de la Conferencia Este

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

MIAMI.- El Inter Miami goleó este domingo 4-0 al FC Cincinnati y avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana ( MLS ), gracias a la magia de Lionel Messi , que firmó un gol y un triplete de asistencias.

El crack argentino, de 38 años, abrió el marcador de cabeza tras un centro de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

En el 57 cambiaron los roles y Messi brindó el pase del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento de Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

El Inter se colocó a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del "Diez", que acumula seis goles y seis asistencias en los cuatro partidos de playoffs.

"¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más", celebró Messi en sus redes sociales.

El próximo sábado, Miami será anfitrión de la final del Este frente al New York City, que este domingo se impuso por 1-0 al Philadelphia Union con una diana del argentino Maxi Moralez.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano y el Minnesota United.

Por su mejor resultado en la fase regular ante los equipos del Oeste, el Inter tendría asegurada también la localía en caso de clasificar a la final del 6 de diciembre.

Mascherano sienta a Suárez

La preparación del duelo ante Cincinnati estuvo marcada por la incertidumbre sobre el acompañante de Messi en el ataque.

Mascherano se decantó finalmente por sentar a Suárez en beneficio del prometedor Silvetti, que ya conectó a la perfección con Messi en una goleada 4-0 en el desempate de la primera ronda ante Nashville.

Suárez, socio histórico del "Diez", cumplió ese día una sanción por golpear a un jugador del Nashville en el partido anterior.

El célebre ariete uruguayo, de 38 años, asumió la suplencia alentando y dando instrucciones desde el banco hasta su ingreso en el césped en el minuto 76.

"Sacar a un jugador que ha hecho 600 goles en su carrera nunca es fácil (...) Pero es admirable cómo él tomó la decisión ", dijo Mascherano sobre su excompañero en el Barcelona.

"Lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera y estuvo siempre detrás", lo alabó el timonel argentino.

El triunfo permitió que el "Pistolero", cuya continuidad está en entredicho por su declinante rendimiento, como Sergio Busquets y Jordi Alba, que sí han confirmado su retiro tras este torneo, aplazaran sus despedidas del fútbol como mínimo un partido más.

Primera final del Este

Cincinnati, segundo sembrado del Este empatado a puntos con Miami, confiaba en el apoyo de sus 26.000 aficionados para alcanzar también su primera final de conferencia.

La ofensiva liderada por el brasileño Evander, finalista al premio MVP de la temporada al igual que Messi, desestabilizó con su velocidad en los primeros compases del juego, pero sin poner en aprietos al arquero Rocco Ríos Novo.

El primer golpe de Miami derivó de un robo de Jordi Alba en campo contrario.

El lateral habilitó a Messi, que hasta entonces había pasado inadvertido. El capitán abrió la pelota a la banda izquierda para Silvetti, que se la devolvió con un milimétrico centro que la "Pulga" cabeceó picado a la red.

Aunque Miami retrasó las líneas, Cincinnati siguió encontrando grietas y el venezolano Ender Echenique dejó escapar una ocasión inmejorable con un disparo demasiado cruzado.

Tras el descanso, los locales asumieron más riesgos en la retaguardia y Messi se los hizo pagar generando los otros tres goles.

En el primero recibió la pelota en el balcón del área y abrió a la izquierda para la llegada de Silvetti, que engatilló un espectacular disparo al palo contrario.

Las otras asistencias de Messi fueron dos deliciosos pases entre líneas desde su propio campo para que Allende definiera solo ante el arquero.

