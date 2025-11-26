miércoles 26  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Mascherano asegura que el Inter Miami no es mejor sin Luis Suárez

En los últimos partidos y por distintos motivos, el uruguayo ha estado ausente de la alineación titular de Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes de un partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes de un partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

AFP / Rich Storry
Por Andrés Espinoza Anchieta

Para el director técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, fue sencillo derribar la teoría de que su club funciona mejor en el campo cuando el uruguayo Luis Suárez está ausente. Pese a que el atacante ha estado fuera de la alineación titular de los rosas en los últimos partidos, por distintas razones, el "Jefecito" es fiel creyente de que cada miembro de su plantilla juega un papel fundamental para la institución.

Las "Garzas" avanzaron en los playoffs al derrotar por 4-0 al Nashville SC sin Suárez en la cancha, pues el exjugador del Barcelona y Liverpool estaba cumpliendo una sanción. Asimismo, el Inter Miami también aplastó a su siguiente rival, el FC Cincinnati, para llegar por primera vez en su historia a la final de la Conferencia Este de la MLS y lo hizo con un veterano uruguayo que arrancó desde la banca.

"Hemos jugado 55 juegos en esta temporada y creo que hemos ganado 31. Y la mayoría lo hemos hecho con Luis Suárez en el campo", dijo Mascherano en declaraciones para ESPN. "Señalar a un jugador o al otro no es mi estilo, no es mi forma de trabajar y sería irrespetuoso para la carrera de Suárez y para Luis como jugador", añadió.

¿Retiro a la vista?

El futuro de Suárez con el Inter Miami continúa en el aire, pues ambas partes no han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato. El declive en el desempeño del delantero ha llevado a muchos a pensar que su mejor opción podría ser seguir los pasos de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, ambos miembros de los rosas y quienes informaron que se retirarán cuando culmine el vigente torneo.

"Siempre he dicho lo mismo: para un equipo como el nuestro, con la larga temporada que sabíamos que íbamos a tener desde el comienzo, para ser exitosos y alcanzar nuestras metas necesitaríamos a cada jugador", explicó Mascherano. "Y sigo pensando de la misma manera. El equipo necesita de todos para seguir avanzando. Como entrenador, continuaré tomando decisiones de acuerdo a lo que considere que necesita el juego. No hay dos juegos iguales. Cincinnati no es Nashville. Juegan diferente", destacó.

