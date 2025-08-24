domingo 24  de  agosto 2025
Fútbol

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

Inter Miami rescató un empate 1-1 ante DC United en el Audi Field, en un partido correspondiente a la MLS 2025

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C.&nbsp;

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 

Greg Fiume/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Inter Miami rescató un empate 1-1 ante DC United en el Audi Field, en un partido correspondiente a la MLS 2025, en el que Javier Mascherano decidió cuidar a varias de sus figuras con miras a las semifinales de la Leagues Cup.

Inter Miami jugó sin Messi, Suárez y Busquets de inicio

El equipo de Florida no contó desde el arranque con Lionel Messi, ausente por lesión, ni con Jordi Alba, también en recuperación. Además, Mascherano dejó en el banquillo a Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, pensando en el duelo clave ante Orlando City por la Leagues Cup.

Con un esquema 5-3-2 y varias rotaciones, las “Garzas” mostraron dificultades en defensa. Al minuto 13, Jackson Hopkins aprovechó un error en la salida y adelantó a DC United, último clasificado de la Conferencia Este con apenas 21 puntos en 28 partidos.

Baltasar Rodríguez salvó a las Garzas

En la segunda mitad, el ingreso de los habituales titulares dio más fluidez al juego de Inter Miami. Tras un primer aviso en el que estrelló el balón en el palo, el argentino Baltasar Rodríguez marcó el empate definitivo al minuto 64 con un potente disparo desde el borde del área.

“Fue un tiempo para cada uno. En la segunda parte jugamos en campo rival y fuimos el equipo que somos”, declaró Mascherano tras el encuentro.

Inter Miami piensa en la Leagues Cup

Con este empate, Inter Miami se mantiene en la quinta posición del Este, a ocho puntos del líder Philadelphia Union, que cuenta con tres partidos más disputados.

El próximo gran desafío para los de Mascherano será la semifinal de la Leagues Cup 2025 frente a Orlando City, torneo que las Garzas ya conquistaron en 2023 en lo que fue el primer título de su historia.

