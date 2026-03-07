sábado 7  de  marzo 2026
Fútbol

Lionel Messi gana hasta 80 millones de dólares al año en Inter Miami

El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, reveló que Lionel Messi gana entre 70 y 80 millones de dólares al año entre salario y participación accionaria

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

EFE
Por Pedro Felipe Hernández

El propietario de Inter Miami CF, Jorge Mas, reveló que Lionel Messi percibe entre 70 y 80 millones de dólares anuales gracias a su salario y a su participación accionaria dentro del club de la Major League Soccer.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con Bloomberg, en la que Mas explicó que el fichaje de la estrella argentina representa una gran inversión para la franquicia, pero que considera que cada dólar está justificado.

Lee además
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.
FÚTBOL

Inter Miami firma acuerdo con empresa brasileña para nombre de su nuevo estadio

“Le pago a Messi —y vale cada centavo— entre 70 y 80 millones de dólares al año, contando todo”, afirmó el empresario.

Patrocinios, clave en las finanzas del club

Según Mas, los patrocinios comerciales son fundamentales para sostener la estructura salarial del equipo.

Actualmente, los acuerdos con patrocinadores representan el 55% de los ingresos totales de Inter Miami, mientras que los derechos de televisión apenas aportan un 2%, una cifra muy baja comparada con otras grandes ligas deportivas.

“El motivo por el que necesitamos patrocinadores de clase mundial es porque los jugadores son caros”, explicó Mas.

Inter Miami Messi Trump
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca

El contrato de Messi y su participación en el club

De acuerdo con la guía salarial publicada por la MLS Players Association en 2025, Messi tenía un salario base de 12 millones de dólares y una compensación garantizada cercana a los 20,5 millones al 1 de octubre de ese año.

Sin embargo, el delantero argentino firmó un nuevo contrato ese mismo mes que extendió su permanencia en Inter Miami hasta el final de la temporada 2028-29 de la MLS.

El nuevo acuerdo incluye una participación accionaria en el club, aunque el porcentaje exacto que posee el jugador no ha sido revelado públicamente.

Un proyecto construido alrededor de Messi

Desde la llegada de Messi, Inter Miami ha construido un proyecto deportivo alrededor del argentino.

El club también fichó a varios de sus excompañeros del FC Barcelona, como Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiraron tras conquistar la MLS Cup 2025.

Para la temporada 2026, el equipo mantiene en su plantilla a figuras como el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul y el delantero mexicano Germán Berterame.

Messi, futuro dueño del club

Una vez finalice su carrera como futbolista, Messi está previsto que se convierta en copropietario de Inter Miami.

Actualmente, la franquicia es propiedad de Jorge Mas, su hermano José Mas, y del exfutbolista inglés David Beckham, quien también fue clave en la llegada del astro argentino a la MLS.

Temas
Te puede interesar

Messi registra doblete en remontada del Inter Miami ante Orlando

Finalissima entre Argentina y España queda en el aire por conflicto en Oriente Medio

A 100 días del Mundial, ¿cómo están las selecciones favoritas a ganarlo?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

Reportaje. 
NEGOCIO DEL RÉGIMEN

Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares

Te puede interesar

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Por Leonardo Morales
El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

María Corina Machado vendrá a recorrer Venezuela. 
VENEZUELA

"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"