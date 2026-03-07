Lionel Messi gana hasta 80 millones de dólares al año en Inter Miami

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El propietario de Inter Miami CF, Jorge Mas, reveló que Lionel Messi percibe entre 70 y 80 millones de dólares anuales gracias a su salario y a su participación accionaria dentro del club de la Major League Soccer.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con Bloomberg, en la que Mas explicó que el fichaje de la estrella argentina representa una gran inversión para la franquicia, pero que considera que cada dólar está justificado.

“Le pago a Messi —y vale cada centavo— entre 70 y 80 millones de dólares al año, contando todo”, afirmó el empresario.

Patrocinios, clave en las finanzas del club

Según Mas, los patrocinios comerciales son fundamentales para sostener la estructura salarial del equipo.

Actualmente, los acuerdos con patrocinadores representan el 55% de los ingresos totales de Inter Miami, mientras que los derechos de televisión apenas aportan un 2%, una cifra muy baja comparada con otras grandes ligas deportivas.

“El motivo por el que necesitamos patrocinadores de clase mundial es porque los jugadores son caros”, explicó Mas.

Inter Miami Messi Trump El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca AFP

El contrato de Messi y su participación en el club

De acuerdo con la guía salarial publicada por la MLS Players Association en 2025, Messi tenía un salario base de 12 millones de dólares y una compensación garantizada cercana a los 20,5 millones al 1 de octubre de ese año.

Sin embargo, el delantero argentino firmó un nuevo contrato ese mismo mes que extendió su permanencia en Inter Miami hasta el final de la temporada 2028-29 de la MLS.

El nuevo acuerdo incluye una participación accionaria en el club, aunque el porcentaje exacto que posee el jugador no ha sido revelado públicamente.

Un proyecto construido alrededor de Messi

Desde la llegada de Messi, Inter Miami ha construido un proyecto deportivo alrededor del argentino.

El club también fichó a varios de sus excompañeros del FC Barcelona, como Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiraron tras conquistar la MLS Cup 2025.

Para la temporada 2026, el equipo mantiene en su plantilla a figuras como el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul y el delantero mexicano Germán Berterame.

Messi, futuro dueño del club

Una vez finalice su carrera como futbolista, Messi está previsto que se convierta en copropietario de Inter Miami.

Actualmente, la franquicia es propiedad de Jorge Mas, su hermano José Mas, y del exfutbolista inglés David Beckham, quien también fue clave en la llegada del astro argentino a la MLS.