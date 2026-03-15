domingo 15  de  marzo 2026
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Sin Lionel Messi, el Inter Miami vuelve a empatar

El Inter Miami, que no contó con Lionel Messi, igualó sin goles en su visita a Charlotte este sábado en la cuarta jornada de la presente campaña de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

JEFF DEAN / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CHARLOTTE.- El Inter Miami empató 0-0 de visita ante el Charlotte FC este sábado por la cuarta fecha de la liga norteamericana de 2026, en un partido marcado por la ausencia de Lionel Messi, que deberá esperar para celebrar el gol 900 de su exitosa carrera.

Tanto Messi como su compatriota Rodrigo De Paul no viajaron con el resto del equipo a Charlotte porque recibieron un descanso de parte del cuerpo técnico del entrenador Javier Mascherano.

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"Son decisiones que tenemos que tomar", dijo en conferencia de prensa el asistente técnico del 'Jefecito', Javier Morales. "Venimos jugando muchos partidos y se nos viene un juego importante en casa".

El Inter Miami tiene un partido clave el miércoles frente al Nashville SC por la ronda de revanchas de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

En la ida, en Nashville, empataron 0-0.

"Pensamos que era lo mejor (dar descansos), es una decisión en conjunto de todos en general", agregó.

Por el 900

Messi, de 38 años y que había marcado su gol 899 frente a DC United en la jornada anterior, tendrá una nueva oportunidad frente a Nashville de alcanzar las 900 dianas.

Este sábado, las "Garzas" alinearon un equipo alternativo en el Bank of America Stadium, en Charlotte, que incluyó al uruguayo Luis Suárez como capitán y liderando el ataque, mientras que el argentino Rocco Ríos Novo fue el arquero en lugar del canadiense Dayne St. Clair.

La circulación del balón fue clara de parte del Inter Miami, que logró generar ocasiones de gol, primero al minuto 21 por medio del hondureño David Ruiz, quien no pudo definir ante servicio del "Pistolero" y al 34' con un cabezazo del jamaicano Ian Fray.

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El internacional mexicano Germán Berterame y el venezolano Telasco Segovia, habituales titulares en el Inter, ingresaron en el segundo tiempo, pero no pudieron cambiar la igualdad.

"Es un punto importante para nosotros", afirmó Morales. "Venimos a un campo difícil y la manera en la que lo hizo el equipo, estamos muy orgullosos".

Visiblemente frustrado por las decisiones arbitrales, Mascherano fue expulsado al minuto 90+1 por reclamarle al árbitro central, Guido Gonzales Jr.

En la MLS, el Inter Miami suma siete unidades en cuatro partidos y se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este, detrás del Nashville SC y el New York City FC, ambos con diez puntos.

El "Tata" logra su primera victoria

El Atlanta United de Gerardo Martino logró su primera victoria de 2026 este sábado al ganar 3-1 al Philadelphia Union en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

El marfileño Emmanuel Latte Lath, Tomás Jacob y Aleksei Miranchuk anotaron los goles por Atlanta, mientras que el uruguayo Agustín Anello marcó el descuento para el Union en los minutos finales del partido.

Atlanta acabó de esta manera con una racha de tres derrotas consecutivas al inicio de la temporada.

Orlando City volvió a la senda del triunfo al derrotar 2-1 al CF Montreal en su primer partido luego de la destitución del DT colombiano Óscar Pareja.

Una jugada en transición con múltiples toques de primera intención tuvo como resultado una pronta definición del argentino Martín Ojeda, quien anotó el gol de la victoria al minuto 31.

Ojeda, de 27 años, marcó su segundo tanto en la naciente temporada de la MLS.

FUENTE: AFP

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