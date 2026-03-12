Inter Miami no pasa del empate en Nashville y Messi se mantiene en busca del gol 900

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.

LOS ÁNGELES.- El Inter Miami empató este miércoles 0-0 en la cancha del Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf , en el que Messi se quedó a las puertas del gol 900 en su carrera.

El astro argentino, que anotó su tanto 899 el sábado ante el DC United en la MLS , estuvo los 90 minutos sobre el césped del GEODIS Park y fue la principal arma ofensiva de Miami.

El delantero mexicano-argentino Germán Berterame gozó de la ocasión más clara del equipo de Javier Mascherano en el minuto 57, cuando remató desviado un rebote en el corazón del área.

Nashville, la víctima favorita de Messi desde su llegada a la MLS en 2023, dispuso de más oportunidades para sacar ventaja en la eliminatoria, pero chocó con una gran actuación del arquero canadiense Dayne St. Clair.

El juego de vuelta de esta llave, a celebrarse el 18 de marzo, será el último partido del Inter en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

El 4 de abril el equipo floridano tiene previsto inaugurar su flamante nueva cancha en Miami en un duelo ante el Austin por la liga norteamericana.

Galaxy aplasta al Pleasant

Los clubes estadounidenses LA Galaxy y San Diego FC vencieron al Mount Pleasant de Jamaica y al Toluca de México, respectivamente, el miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

De visita en el Dignity Health Sports Park, en Carson, y con una plantilla diezmada por la imposibilidad de obtener visas para al menos 10 de sus futbolistas, entre ellos siete haitianos, el Mount Pleasant fue goleado 3-0 por el Galaxy.

El brasileño Gabriel Pec fue la figura del Galaxy con un triplete.

Pec marcó el primer gol al minuto 6 y los otros dos en la recta final del partido, al 89' y al 90'+6.

"Estoy muy contento con el resultado, ahora vamos a Jamaica; esta victoria no solo me da confianza a mí sino a todo el equipo", comentó Pec.

En su primera participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mount Pleasant será local en el juego de vuelta, el jueves 19 de marzo en el estadio Nacional de Kingston.

"Debemos tener más paciencia, trabajar mejor el balón y, si podemos definir la vuelta desde el inicio, va a ser muy bueno", remató el ariete brasileño.

