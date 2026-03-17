martes 17  de  marzo 2026
CRISIS CUBANA

Diplomático de Estados Unidos Mike Hammer visita redacción de 14ymedio en La Habana en medio de apagones

El encargado de negocios estadounidense llegó hasta la sede del medio independiente en un contexto de crisis energética y restricciones impuestas por el régimen cubano al ejercicio del periodismo

Mike Hammer en la redacción de 14ymedio.

Mike Hammer en la redacción de 14ymedio.

X/14ymedio
Mike Hammer junto a Yoani Sánchez en la redacción de 14ymedio.&nbsp;

Mike Hammer junto a Yoani Sánchez en la redacción de 14ymedio. 

X/14ymedio
El diplomático Mike Hammer en los bajos de la redacción de 14ymedio junto a Yoani Sánchez.&nbsp;

El diplomático Mike Hammer en los bajos de la redacción de 14ymedio junto a Yoani Sánchez. 

X/14ymedio
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

LA HABANA. En medio de un nuevo apagón que refleja el deterioro sostenido de los servicios básicos en la isla, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó la redacción del medio independiente 14ymedio, ubicada en un edificio afectado por la falta de electricidad, en un gesto que vuelve a poner la atención sobre las limitaciones que impone el régimen cubano a la prensa no estatal.

Durante el encuentro, el diplomático conversó con los periodistas Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, fundadores de la plataforma, quienes compartieron las condiciones en las que ejercen su labor informativa en un escenario marcado por la vigilancia, la presión institucional y la falta de garantías legales.

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La visita ocurre en un momento especialmente complejo para el país, con prolongados cortes eléctricos que afectan la vida cotidiana y evidencian la profundidad de la crisis estructural que atraviesa Cuba. En ese panorama, el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente enfrentan obstáculos constantes.

Desde su llegada a La Habana, Hammer ha desarrollado una agenda centrada en el contacto directo con la sociedad cubana. Ha sostenido encuentros con distintos sectores, incluidos emprendedores, líderes comunitarios y ciudadanos, en un esfuerzo por conocer de primera mano las realidades que se viven fuera de los canales oficiales.

Su presencia en un medio independiente como 14ymedio adquiere un peso particular en un país donde el régimen desacredita y limita a las voces no alineadas con el Estado. A pesar de ese escenario, este tipo de plataformas continúa documentando la situación interna de la isla y ofreciendo una mirada alternativa a la narrativa gubernamental.

El gesto del diplomático estadounidense se produce en medio de una creciente presión social derivada de la escasez, el deterioro de los servicios y la falta de perspectivas económicas, un escenario que sigue marcando los límites, los riesgos y el alto costo de ejercer el periodismo independiente en Cuba.

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