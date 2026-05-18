Irán aterriza en Turquía para preparar el Mundial y tramitar los visados

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

TEHERÁN.- La selección de fútbol de Irán llegó este lunes a Turquía para disputar un amistoso y completar las solicitudes de visado para viajar a Estados Unidos y disputar el Mundial , en un contexto complicado por el frágil alto el fuego de la guerra entre ambos países que comenzó a finales de febrero.

Los jugadores iraníes salieron poco antes de las 13h00 GMT del aeropuerto de Antalya (sur), constataron dos corresponsales de la AFP.

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El equipo, compuesto por 22 jugadores y el cuerpo técnico, según la agencia de prensa iraní Tasnim, había salido de Teherán el lunes por la mañana.

AFP__20251205__879L6EQ__v1__MidRes__FblWc2026Draw La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025. Roberto SCHMIDT / AFP

La participación del equipo en el Mundial de 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, se produce en medio de un frágil alto el fuego entre Irán y los estadounidenses, que pusieron en pausa 40 días de guerra que comenzaron el 28 de febrero.

Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán en 1980 tras la Revolución Islámica y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

En Antalya, Irán espera disputar dos partidos amistosos, aunque hasta ahora solo se ha confirmado un encuentro contra Gambia, previsto para el 29 de mayo.

El equipo persa aprovechará su estancia en Turquía para completar las solicitudes de visado necesarias para entrar en Estados Unidos.

"Aún no se han emitido visados", declaró Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de fútbol, a los medios de su país el pasado jueves.

Taj dijo que se esperaba que los jugadores se sometieran a la toma de huellas dactilares en Turquía como parte del proceso de visado, pero que querían evitar un viaje de más de 380 kilómetros desde Antalya hasta Ankara.

Reunión con la FIFA

El sábado, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo una reunión en Turquía con la federación iraní, calificándola de excelente y constructiva.

Taj también describió la reunión del sábado como "positiva y constructiva" sin entrar en detalles.

Cuando la selección llegue a Estados Unidos, Irán debe establecer su cuartel general en Tucson, Arizona.

El equipo, que está en el Grupo G, tiene previsto iniciar su campaña en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.

Seguidamente debe enfrentarse a Bélgica en la misma ciudad, el día 21, y posteriormente a Egipto en Seattle, el 26.

FUENTE: AFP