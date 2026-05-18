lunes 18  de  mayo 2026
FÚTBOL

Irán aterriza en Turquía para preparar el Mundial y tramitar los visados

La participación del equipo en el Mundial de Norteamérica 2026 se produce en medio de un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- La selección de fútbol de Irán llegó este lunes a Turquía para disputar un amistoso y completar las solicitudes de visado para viajar a Estados Unidos y disputar el Mundial, en un contexto complicado por el frágil alto el fuego de la guerra entre ambos países que comenzó a finales de febrero.

Los jugadores iraníes salieron poco antes de las 13h00 GMT del aeropuerto de Antalya (sur), constataron dos corresponsales de la AFP.

Lee además
La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

¿Irán en el Mundial? Anfitriones estadounidenses están listos para el Team Melli
Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Federación de Irán reporta que todavía no reciben los visados para viajar a EEUU y disputar el Mundial

El equipo, compuesto por 22 jugadores y el cuerpo técnico, según la agencia de prensa iraní Tasnim, había salido de Teherán el lunes por la mañana.

AFP__20251205__879L6EQ__v1__MidRes__FblWc2026Draw
La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

La participación del equipo en el Mundial de 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, se produce en medio de un frágil alto el fuego entre Irán y los estadounidenses, que pusieron en pausa 40 días de guerra que comenzaron el 28 de febrero.

Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán en 1980 tras la Revolución Islámica y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

En Antalya, Irán espera disputar dos partidos amistosos, aunque hasta ahora solo se ha confirmado un encuentro contra Gambia, previsto para el 29 de mayo.

El equipo persa aprovechará su estancia en Turquía para completar las solicitudes de visado necesarias para entrar en Estados Unidos.

"Aún no se han emitido visados", declaró Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de fútbol, a los medios de su país el pasado jueves.

Taj dijo que se esperaba que los jugadores se sometieran a la toma de huellas dactilares en Turquía como parte del proceso de visado, pero que querían evitar un viaje de más de 380 kilómetros desde Antalya hasta Ankara.

Reunión con la FIFA

El sábado, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo una reunión en Turquía con la federación iraní, calificándola de excelente y constructiva.

Taj también describió la reunión del sábado como "positiva y constructiva" sin entrar en detalles.

Cuando la selección llegue a Estados Unidos, Irán debe establecer su cuartel general en Tucson, Arizona.

El equipo, que está en el Grupo G, tiene previsto iniciar su campaña en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.

Seguidamente debe enfrentarse a Bélgica en la misma ciudad, el día 21, y posteriormente a Egipto en Seattle, el 26.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Reportan que Irán se concentrará en Turquía para preparar el Mundial de Norteamérica

El mayor estadio del Mundial 2026 se inspira en Wembley y Tottenham para cuidar su césped

Portero de México, al borde de hacer historia, no asegura su participación en el Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

Te puede interesar

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
FLORIDA

Acusan en una corte de Miami a Alex Saab por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Octavio Pérez, analista político, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, especialista en inteligencia y seguridad hemisférica y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
ENTREVISTA

Octavio Pérez: "La visita de la CIA a Cuba aumenta la presión sobre Raúl Castro"

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

Imagen de la ciudad de Nueva York.
NUEVA YORK

El precio mínimo de renta en Manhattan supera por 1era vez los 5.000 dólares