lunes 18  de  mayo 2026
NUEVA YORK

El precio mínimo de renta en Manhattan supera por 1era vez los 5.000 dólares

Los apartamentos de dos y tres habitaciones volvieron a marcar niveles récord, con valores entre 5.228 y 8.338 dólares mensuales, respectivamente, en el centro de las subidas masivas del alcalde Zohran Mamdani

Imagen de la ciudad de Nueva York.

Imagen de la ciudad de Nueva York.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El alquiler de referencia del mercado en Manhattan, uno de los cinco grandes distritos de Nueva York, superó por primera vez los 5.000 dólares mensuales en abril, según el grupo inmobiliario Corcoran.

Por otra parte, la tasa de viviendas desocupadas cayó a su nivel más bajo en seis años.

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Esto representa un aumento interanual del 6%.

Según Corcoran, todos los tamaños de apartamentos registraron incrementos en el precio de alquiler de referencia del mercado en abril.

Los apartamentos de dos y tres habitaciones volvieron a marcar niveles récord, con valores de 5.228 y 8.338 dólares mensuales, respectivamente.

En abril hubo 4.766 anuncios de alquiler, un 6% menos que en marzo y un 25% menos que un año antes, el nivel más bajo en cuatro años.

El alcalde islamista radical

En Brooklyn, otro de los distritos neoyorquinos, la actividad de alquileres fue "una de las más intensas desde 2021", aunque las condiciones se relajaron levemente.

Esto permitió que el precio de alquiler de referencia del mercado bajara a 4.110 dólares, tras el récord alcanzado en febrero (4.296 dólares).

"El mercado de alquileres en Manhattan se disparó en abril de 2026 debido a la confluencia de un marcado aumento de la demanda y una oferta cada vez más limitada, lo que impulsó el precio de alquiler de referencia hasta un máximo histórico para el distrito, de 5.099 dólares", comentó Gary Malin, director de operaciones del grupo Corcoran, en un blog.

La moderación se explicó por el aumento de la oferta de viviendas disponibles, que creció un 16% respecto a marzo.

La preocupación por el costo de vida en Nueva York fue uno de los ejes de la campaña del islamista radical socialista Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad, que ya anunció que tras seis meses en el cargo la Gran Manzana se encuentra en estado de quiebra

Mamdani modificó la composición del comité encargado de regular los alquileres de una parte de las viviendas de la ciudad. Ese organismo podrá decidir en los próximos meses congelar esos alquileres, como prometió durante la campaña.

Aproximadamente el 30% de los 8,5 millones de habitantes de Nueva York (de los cuales unos 1,7 millones viven Manhattan) son propietarios de su vivienda.

FUENTE: Con información de AFP.

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