Jimmy Butler se lleva una paliza en su regreso a Miami

El equipo de San Francisco no superó la baja de su líder, Stephen Curry, por una lesión de pelvis, pero sigue luciendo un gran registro desde la llegada de Butler, con 16 victorias y cuatro derrotas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami HEAT (@miamiheat)

"Me ha pasado en muchos lugares y me imagino que ahora me pasará aquí también. Estoy acostumbrado", dijo Butler sobre los abucheos que escuchó del público de Florida. "Este es un lugar enorme para mi carrera. Sigo diciendo que estoy muy agradecido y que no soy rencoroso con nadie".

El Heat, con una motivación extra ante la presencia de su exlíder, estuvo comandado por el pívot Bam Adebayo (27 puntos y 8 rebotes), el gran socio de Butler en las dos Finales alcanzadas en 2020 y 2023.

"Lo principal del regreso de Jimmy es que el Heat estaba preparado", reconoció el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Creo que fue lo duro que jugaron y lo bien que compitieron. Lo tomaron con nosotros".

Lillard, baja indefinida

Los Bucks de Milwaukee dieron a conocer el martes que el veterano Damian Lillard será baja indefinida por una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha, un golpe muy duro para las aspiraciones de la franquicia en los playoffs.

"Lillard está tomando medicación anticoagulante, que ha estabilizado la trombosis venosa profunda y seguirá haciéndose pruebas periódicas", dijeron los Bucks en un comunicado.

El equipo que lidera Giannis Antetokounmpo expresó su confianza en que el problema de Lillard haya sido detectado a tiempo para que no vuelva a ocurrir.

FUENTE: AFP