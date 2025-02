Heat construye un nuevo camino a la gloria tras cambio de Butler

La partida de Jimmy Butler del Miami Heat marcó el cierre de una era para la organización y su fanaticada. El canje que llevó al veterano a los Golden State Warriors le puso punto final a una estadía de cinco años para el polémico jugador en el sur de la Florida, en los que, si bien no logró aportar títulos al combinado, sí dejó su huella en el seno de la institución.

Sin embargo, la creciente tensión en las negociaciones de un nuevo contrato y la negativa de la directiva de comprometerse a un pacto a largo plazo con Butler, llevaron a que la divisa tomara otro camino, recibiendo a cambio de sus servicios a Andrew Wiggins, Davion Mitchell y Kyle Anderson.

butleroutmiami.jpg Jimmy Butler #22 del Miami Heat observa el final del juego contra los Toronto Raptors en el Kaseya Center el 12 de diciembre de 2024 en Miami, Florida. AFP / Rich Storry

Y aunque sería absurdo señalar que la salida de un líder como Butler no tendrá su impacto, Miami parece haber quedado en una buena posición para volver a las profundidades de los playoffs más temprano que tarde.

El arribo de Wiggins al Heat resalta un patrón raro, pero importante. El jugador se convirtió en la cuarta exprimera selección general del draft de la NBA en uniformarse con el equipo, después de Shaquille O'Neil (draft de 1992) y quien lideró a Miami a su primer título en 2006; LeBron James (2003), que fue protagonista principal de los cetros obtenidos en 2012 y 2013; y Greg Oden (2007), que si bien jugó un papel limitado con el conjunto, formó parte de la escuadra que alcanzó la fase final del torneo en 2014.

El Heat de Miami con una cara renovada

Hasta ahora, la historia ha demostrado que, después de adquirir a una selección número uno del draft, el Heat se ha embarcado en carreras por el título de la NBA. Y Wiggins, una pieza importante de los sólidos Warriors del 2022, se colocó ahora en una excelente posición para triunfar en el esquema del entrenador Erik Spoelstra.

"Escuchas siempre cosas maravillosas sobre la 'Cultura del Heat", señaló Wiggins en su presentación con el combinado. "Cómo liberan a los jugadores y cómo mejoran cuando llegan para acá. Queremos ganar y este es el lugar perfecto para eso", añadió.

Por su parte, Mitchell, conocido por su tenaz defensa con el balón, también parece encajar a la perfección en el rompecabezas de Miami. Si bien su juego ofensivo todavía se está desarrollando, Spoelstra tiene un historial de sacar la mejor versión de los guardias con mentalidad defensiva, como Gabe Vincent y P.J. Tucker.

En el caso de Anderson, su versatilidad e inteligencia de juego lo convierten rápidamente en una pieza valiosa desde la banca. Puede jugar múltiples posiciones, ayudar a la ofensiva y proporcionar liderazgo.

Impacto desde el banquillo

Pero más allá de los nombres que van y vienen, una de las principales razones de Miami para soñar con volver a la cima se mantiene en el banquillo. Spoelstra es reconocido por su talento para encontrar el camino con sus jugadores, sin importar debilidades y fortalezas.

"Me encanta el reto. Me encanta dirigir a este equipo con un grupo tan ambicioso", dijo el entrenador. "Preparar a este conjunto para jugar en el nivel más alto, no solo a los jugadores jóvenes, sino también a los veteranos".