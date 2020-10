“Quiero darle las gracias a todos esos compañeros que votaron por uno”, dijo Abreu en el video que anuncia la premiación. “Uno se siente bien complacido con lo que haces día a día sabiendo que los jugadores ven los resultados diariamente en el terreno”.

Abreu fue la bujía ofensiva de los Medias Blancas de Chicago durante toda la campaña y pieza importante de que alcanzaran su primera postemporada desde el 2008.

El inicialista bateó para un promedio de .317 con 19 jonrones y 60 carreras impulsadas, líder en las Mayores. También terminó primero en imparables (76), bases totales (148) y slugging (.617).

“Pienso que cuando tiene corredores en posición anotadora es cuando se hace más especial”, indicó el toletero dominicano Nelson Cruz, de los Mellizos de Minnesota. “Él encuentra la manera de traer esa carrera y ser productivo sin importar la situación”.

José Abreu La gesta de Abreu lo une en una lista que están hombres como los activos Albert Pujols, Miguel Cabrera y Ryan Braun, junto a legendarios como Ted Williams, Joe DiMaggio y Al Simmons. AP Foto/Bruce Kluckhohn

Este premio podría ser el preámbulo a otros ya que el toletero de 33 años también está entre los nominados al premio Hank Aaron, que se le otorga al mejor pelotero ofensivo de cada liga, y es uno de los fuertes candidatos a llevarse el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Shane Beiber, lanzador de los Indios de Cleveland, tuvo elogios para Abreu al describirlo como un pelotero que “tiene tremendo poder” además de ser “un gran jugador”, mientras que el serpentinero Trevor Bauer, de los Rojos de Cincinnati, destacó su paciencia en el plato en esta campaña.

“José me recuerda mucho a Miguel Cabrera en su forma de enfrentar el turno. Puede batear de foul los lanzamientos fuertes adentro y los lanzamientos de afuera”, indicó Bauer. “Una cosa que vi diferente este año es que no le tiró a los lanzamientos rompientes afuera y forzó a los lanzadores a tirarle en la zona (de strike). No lo puedes dominar tirándole en esa zona. Así de bueno es”.

Bauer también destacó su labor como mentor dentro de la novena de Chicago. “Los White Sox, tienen una gran cantidad de jugadores jóvenes, especialmente latinos. Él es su líder”, sostuvo.

Freeman se lleva dos premios

En la votación de los jugadores, Abreu también estuvo entre los candidatos al premio de Jugador del Año en las Mayores junto a Beiber, pero el galardón fue obtenido por Freddie Freeman, quien también se llevó el premio del Más Destacado de la Liga Nacional al superar en la votación a Mookie Betts (Dodgers) y el dominicano Juan Soto (Nacionales).

Freeman, quien también está entre los nominados al premio Hank Aaron en su liga y candidato al MVP, tuvo un gran año con los Bravos de Atlanta al promediar .341 (segundo en la liga) con 23 dobles (líder), 13 jonrones y 53 remolcadas (2do), además de terminar segundo en slugging, porcentaje de embasamiento y OPS.

“Es increíble que me hayan escogido el Jugador del Año. Significa mucho para mi familia y yo el ganar este premio en una votación realizada por mis compañeros. Lo aprecio mucho”, dijo Freeman.

