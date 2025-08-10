José Altuve logra histórico récord en la MLB: 250 jonrones y 250 bases robadas con los Astros de Houston

José Altuve #27 de los Astros de Houston batea durante la tercera entrada contra los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park el 20 de julio de 2025 en Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP

El venezolano José Altuve, estrella de los Astros de Houston, alcanzó un hito histórico en las Grandes Ligas al conectar su jonrón número 250 este domingo frente a los Yankees de Nueva York, sumando así a sus estadísticas más de 250 bases robadas. Con esta marca, el segunda base se une al exclusivo grupo de peloteros que han combinado poder y velocidad en niveles élite.







El batazo llegó en la primera entrada contra el zurdo Max Fried, poniendo en ventaja 1-0 a Houston en el último juego de una serie clave para la lucha por la postemporada 2025.

El exclusivo club 250-250 en la historia de la MLB Solo nueve jugadores han logrado superar los 250 jonrones y las 250 bases robadas: 1. Barry Bonds – 762 HR / 514 BR 2. Willie Mays – 660 HR / 338 BR 3. Alex Rodríguez – 696 HR / 329 BR 4. Andre Dawson – 438 HR / 314 BR 5. Bobby Bonds – 332 HR / 461 BR 6. Rickey Henderson – 297 HR / 1.406 BR 7. Reggie Sanders – 305 HR / 304 BR 8. José Ramírez – 236 HR* / 300+ BR (*sigue activo) 9. José Altuve – 250 HR / 323 BR (*sigue activo) Dato histórico: Rickey Henderson es el líder absoluto de bases robadas en la MLB con 1.406, y también superó la barrera de los 250 jonrones. Picsart_25-08-09_19-34-32-282 José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York. Ishika Samant/Getty Images/AFP Números y legado de José Altuve con los Astros de Houston Años en MLB: desde 2011 Promedio de bateo: .305 Jonrones: 250 Carreras impulsadas: 875 Bases robadas: 323 Títulos de Serie Mundial: 2017 y 2022 Altuve, quien ha pasado toda su carrera con los Astros, es ya considerado uno de los mejores segundas bases de la historia. Su combinación de consistencia ofensiva, velocidad y liderazgo lo perfilan como un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

