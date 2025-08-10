domingo 10  de  agosto 2025
Béisbol

José Altuve logra histórico récord en la MLB: 250 jonrones y 250 bases robadas con los Astros de Houston

El venezolano José Altuve, estrella de los Astros de Houston, alcanzó un hito histórico en las Grandes Ligas al conectar su jonrón número 250

José Altuve #27 de los Astros de Houston batea durante la tercera entrada contra los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park el 20 de julio de 2025 en Seattle, Washington.

José Altuve #27 de los Astros de Houston batea durante la tercera entrada contra los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park el 20 de julio de 2025 en Seattle, Washington. 

Alika Jenner/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El venezolano José Altuve, estrella de los Astros de Houston, alcanzó un hito histórico en las Grandes Ligas al conectar su jonrón número 250 este domingo frente a los Yankees de Nueva York, sumando así a sus estadísticas más de 250 bases robadas. Con esta marca, el segunda base se une al exclusivo grupo de peloteros que han combinado poder y velocidad en niveles élite.

El batazo llegó en la primera entrada contra el zurdo Max Fried, poniendo en ventaja 1-0 a Houston en el último juego de una serie clave para la lucha por la postemporada 2025.

El exclusivo club 250-250 en la historia de la MLB

Solo nueve jugadores han logrado superar los 250 jonrones y las 250 bases robadas:

1. Barry Bonds – 762 HR / 514 BR

2. Willie Mays – 660 HR / 338 BR

3. Alex Rodríguez – 696 HR / 329 BR

4. Andre Dawson – 438 HR / 314 BR

5. Bobby Bonds – 332 HR / 461 BR

6. Rickey Henderson – 297 HR / 1.406 BR

7. Reggie Sanders – 305 HR / 304 BR

8. José Ramírez – 236 HR* / 300+ BR (*sigue activo)

9. José Altuve – 250 HR / 323 BR (*sigue activo)

Dato histórico: Rickey Henderson es el líder absoluto de bases robadas en la MLB con 1.406, y también superó la barrera de los 250 jonrones.

Picsart_25-08-09_19-34-32-282
José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.

José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.

Números y legado de José Altuve con los Astros de Houston

Años en MLB: desde 2011

Promedio de bateo: .305

Jonrones: 250

Carreras impulsadas: 875

Bases robadas: 323

Títulos de Serie Mundial: 2017 y 2022

Altuve, quien ha pasado toda su carrera con los Astros, es ya considerado uno de los mejores segundas bases de la historia. Su combinación de consistencia ofensiva, velocidad y liderazgo lo perfilan como un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

