Barcelona gana un nuevo trofeo en su etapa de pretemporada

Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025.

El FC Barcelona cerró este domingo su pretemporada con una goleada por 5-0 al Como italiano durante el Trofeo Joan Gamper, una última puesta a punto antes de su debut en LaLiga el próximo sábado.

Los dobletes del centrocampista Fermín López (21, 35) y del atacante Lamine Yamal (42, 49) y la diana del brasileño Raphinha (37) cerraron una goleada bien encaminada desde la primera mitad.

Fútbol Ter Stegen rompe el silencio en el Barcelona: “Se han dicho cosas infundadas sobre mí”

Celebrado en el estadio Johan Cruyff, a la espera de que el Barça pueda volver al Camp Nou, el equipo de Hansi Flick demostró estar listo para iniciar la próxima semana la defensa de su título de campeón de España.

Tras haberse llevado LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España el pasado curso, el Barça entrará en liza en el nuevo campeonato el próximo sábado, en Mallorca.

El domingo, antes del silbatazo inicial, el guardameta alemán Marc-André Ter Stegen dio el tradicional discurso de capitán desde el césped, apenas unos días después de su conflicto con el club por la gestión de su lesión de espalda.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y ahora es momento para mirar hacia delante", dijo el arquero de 33 años, dos días después de haber recuperado la capitanía.

"Vamos a luchar otra vez por todos los trofeos y esperamos que con vuestra ayuda podamos ganar todos los títulos posibles", dedicó Ter Stegen al público del estadio Johan Cruyff.

El rival, el Como italiano, contaba con viejos conocidos del club blaugrana en sus filas: entrenado por Cesc Fábregas y capitaneado por Sergi Roberto, este ambicioso equipo aspira a asentarse entre la élite de la Serie A.

FUENTE: AFP