domingo 10  de  agosto 2025
Fútbol

Barcelona gana un nuevo trofeo en su etapa de pretemporada

El FC Barcelona cerró este domingo su pretemporada con una goleada por 5-0 al Como italiano durante el Trofeo Joan Gamper

Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025.&nbsp;

Los jugadores del Barcelona posan con su trofeo tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona el 10 de agosto de 2025. 

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El FC Barcelona cerró este domingo su pretemporada con una goleada por 5-0 al Como italiano durante el Trofeo Joan Gamper, una última puesta a punto antes de su debut en LaLiga el próximo sábado.

Los dobletes del centrocampista Fermín López (21, 35) y del atacante Lamine Yamal (42, 49) y la diana del brasileño Raphinha (37) cerraron una goleada bien encaminada desde la primera mitad.

Lee además
El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.
Fútbol

Ter Stegen rompe el silencio en el Barcelona: “Se han dicho cosas infundadas sobre mí”
El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.
FÚTBOL

¡Siguen los problemas! Barcelona retira la capitanía al arquero alemán Ter Stegen

Celebrado en el estadio Johan Cruyff, a la espera de que el Barça pueda volver al Camp Nou, el equipo de Hansi Flick demostró estar listo para iniciar la próxima semana la defensa de su título de campeón de España.

Tras haberse llevado LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España el pasado curso, el Barça entrará en liza en el nuevo campeonato el próximo sábado, en Mallorca.

El domingo, antes del silbatazo inicial, el guardameta alemán Marc-André Ter Stegen dio el tradicional discurso de capitán desde el césped, apenas unos días después de su conflicto con el club por la gestión de su lesión de espalda.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y ahora es momento para mirar hacia delante", dijo el arquero de 33 años, dos días después de haber recuperado la capitanía.

"Vamos a luchar otra vez por todos los trofeos y esperamos que con vuestra ayuda podamos ganar todos los títulos posibles", dedicó Ter Stegen al público del estadio Johan Cruyff.

El rival, el Como italiano, contaba con viejos conocidos del club blaugrana en sus filas: entrenado por Cesc Fábregas y capitaneado por Sergi Roberto, este ambicioso equipo aspira a asentarse entre la élite de la Serie A.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona abre un expediente disciplinario al arquero alemán Ter Stegen

Barcelona se despide de la gira asiática con otra goleada

Barcelona se divierte con una paliza en su gira por Corea del Sur

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ayuntamiento de Miami Lakes.
TU DINERO

Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín.   
ESFERAS DE PODER

Partido Comunista de China detiene a alto diplomático para ser interrogado

Te puede interesar

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

La Habana, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Ayuntamiento de Miami Lakes.
TU DINERO

Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

El Maleconazo en Cuba, agosto de 1995. 
CUBA

Agosto de 1994 podría repetirse, no le queda máscara al régimen