domingo 10  de  agosto 2025
Boxeo

Mueren dos boxeadores japoneses por lesiones cerebrales en el mismo evento

Un joven boxeador del Club Virunga escucha las instrucciones de su entrenador durante un descanso entre asaltos en una sesión de sparring matutina en Goma el 13 de julio de 2025.

Jospin Mwisha / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Dos boxeadores japoneses murieron por lesiones sufridas en peleas separadas en el mismo evento en Tokio, informaron las autoridades.

El super peso pluma Shigetoshi Kotari y el peso ligero Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, pelearon en la misma velada el 2 de agosto pasado en el Salón Korakuen de Tokio.

Ambos fueron trasladados al hospital donde fueron sometidos a cirugías cerebrales.

Kotari alcanzó un empate después de 12 asaltos contra su compatriota Yamato Hata, y poco después quedó inconsciente.

Falleció la noche del 8 de agosto, informó su gimnasio MT Boxing la noche del sábado en su página web.

La pelea de Urakawa fue detenida en el octavo y último asalto contra Yoji Saito y "sucumbió trágicamente a las heridas sufridas en su pelea", indicó la Organización Mundial del Boxeo en Instagram.

Urakawa murió la noche del sábado, según la prensa local.

Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo, dijo a medios locales que podría ser "la primera vez en Japón que dos peleadores tuvieron cirugías de apertura de cráneo por heridas sufridas en el mismo evento".

FUENTE: AFP

